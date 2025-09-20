*****
Pero por “sobre” todas las cosas, sería bueno que se hable “sobre” la mesa de estos escándalos.
*****
Si un jefe de Estado le tiene miedo a las preguntas verdaderamente periodísticas, no se puede esperar mucho de él. O se cree un Todopoderoso, blindado por su “Patrão”.
*****
Resulta grave para la democracia la conducta de “Pinocho” Peña. ¡Quién sabe qué cosas más están pasando en Mburuvicha Róga que no nos enteramos! Pero tarde o temprano se conocerán.
*****
Los trolls y saltimbanquis cartistas están con los dedos cortos y roncos intentando tapar como sea la aparición-desaparición de los sobres con dinero. Otros quedaron afónicos.
*****
La pésima estrategia comunicacional que están desarrollando apunta a la humilde exempleada de la casa residencial. Por poco no la vinculan con las ONG, el globalismo, George Soros, Añetete, etc.
*****
De rabia, “Pinocho” remató contra la cúpula militar y barrió al rollete. Y para que la gente se olvide de los sobres, bajó el combustible.
*****
Seguramente el domingo el CM de “Pinocho” dedicará lindas poesías a la juventud paraguaya. Sin embargo, en la campaña electoral les dijo a los estudiantes que no sirven para nada los títulos, sino la afiliación colorada.
*****
Y el movimiento político al cual Peña pertenece ubicó a “nepobabies” en el Congreso sin concurso público, varios sin capacidad para el cargo y por pura recomendación o lazo familiar con algún poderoso de “Horror Colorado”, como la hija del vicepresidente Alliana, por citar un caso.
*****
Es decir, cualquier homenaje del Gobierno de “Vamos a estar mejor” resultará una hipocresía. En la práctica, solo se privilegian entre ellos.
*****
Se declaró so’o la recolección de basura en Asunción. Algunos barrios fueron olvidados como Recoleta y Jara. Esta es la herencia del imputado exintendente cartista “Re-Necho”.