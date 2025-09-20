*****

Pero por “sobre” todas las cosas, sería bueno que se hable “sobre” la mesa de estos escándalos.

*****

Si un jefe de Estado le tiene miedo a las preguntas verdaderamente periodísticas, no se puede esperar mucho de él. O se cree un Todopoderoso, blindado por su “Patrão”.

*****

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Resulta grave para la democracia la conducta de “Pinocho” Peña. ¡Quién sabe qué cosas más están pasando en Mburuvicha Róga que no nos enteramos! Pero tarde o temprano se conocerán.

*****

Los trolls y saltimbanquis cartistas están con los dedos cortos y roncos intentando tapar como sea la aparición-desaparición de los sobres con dinero. Otros quedaron afónicos.

*****

La pésima estrategia comunicacional que están desarrollando apunta a la humilde exempleada de la casa residencial. Por poco no la vinculan con las ONG, el globalismo, George Soros, Añetete, etc.

*****

De rabia, “Pinocho” remató contra la cúpula militar y barrió al rollete. Y para que la gente se olvide de los sobres, bajó el combustible.

*****

Seguramente el domingo el CM de “Pinocho” dedicará lindas poesías a la juventud paraguaya. Sin embargo, en la campaña electoral les dijo a los estudiantes que no sirven para nada los títulos, sino la afiliación colorada.

*****

Y el movimiento político al cual Peña pertenece ubicó a “nepobabies” en el Congreso sin concurso público, varios sin capacidad para el cargo y por pura recomendación o lazo familiar con algún poderoso de “Horror Colorado”, como la hija del vicepresidente Alliana, por citar un caso.

*****

Es decir, cualquier homenaje del Gobierno de “Vamos a estar mejor” resultará una hipocresía. En la práctica, solo se privilegian entre ellos.

*****

Se declaró so’o la recolección de basura en Asunción. Algunos barrios fueron olvidados como Recoleta y Jara. Esta es la herencia del imputado exintendente cartista “Re-Necho”.