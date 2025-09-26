*****

¿No era que todo está mejor en el Paraguay como pintó en su discurso ante NN.UU. “Pinocho” Peña? Hasta de Che Róga Porã habló como si fuese la gran cosa.

*****

El titular de la ANDE, Félix Sosa, le dio un mazazo al senador liberocartista Dionisio Amarilla. Confirmó que le perjudicó al ente la falta de devolución del dinero de anticipo que obtuvo el legislador para la provisión de transformadores.

*****

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Qué dirá ahora el “ario”? Seguro que querrá “quemar” todo lo que encuentre a su paso.

*****

Si es tan guapo debería responderle a Sosa, pero difícilmente lo haga. Es más fácil insultar a la gente que está a su alrededor.

*****

¡Qué valiente es el intendente de Limpio, Optaciano Gómez Verlangieri (PLRA)! Le manoteó a una mujer que le estaba filmando. La hija del jefe comunal también exhibió sus “buenos modales”.

*****

El IPS reculó en su intento de aumentar 1,25% el aporte para los trabajadores y los jubilados. Hay que cortarle las orejas a quien expuso sobre la mesa esta “magnífica idea”.

*****

¿Quién le quiere empobrecer a los abuelitos? Si así seguimos, con seguridad será “Horror Colorado”.

*****

Y hablando de IPS, no solo los fondos se van destinando al banco amigo del poder. Ahora quieren desalojar a los floristas de Isla de Francia, del barrio Ykua Satî de Asunción.

*****

No sería nada raro que los cuates que acuden al “quincho de los sobres del poder” piensen en algún emprendimiento. Y bueno.

*****

El titular de Petropar se vio en figurillas ayer cuando se le preguntó sobre las desvinculaciones a mujeres solo por su buena apariencia física. Obviamente que negó y atribuyó a razones de desempeño. Esto es muy difícil de creer. Ahora hay que preguntarle a su medio limón, porque cuentan los que saben que ella es la que manda.