Con razón que no les encuentran a “Macho”, Dalia López, Marset y otros buscados. Por “orden superior” el aparataje tecnológico y el personal calificado pierden su valioso tiempo persiguiendo informáticamente a los “peligrosos” manifestantes que piden el fin de la corrupción, incluidos los temibles jubilados.

Solo un gobierno de tinte dictatorial como el del “Pinocho” Peña le tiene tanto miedo a las manifestaciones. ¿Por qué será?

El gobierno de “Horror Colorado” para justificar la represión de tinte stronista lanzó un ridículo video con musiquita de casi un minuto para intentar instalar que los manifestantes eran peligrosos. Por favooor...

Antes era la Voz del Coloradismo y ahora son los videítos. Estamos viviendo de vuelta ese frío otoño. Y si hablamos de videos, hay uno bien contundente: el atraco al PLRA que terminó con el asesinato al joven Rodrigo Quintana durante el Gobierno de HacheCé.

El comandante de la Policía se aplaza en su propio polígrafo. Dijo que entre los detenidos había gente con antecedentes. Nada de eso ocurrió. Además, dijo que le tiraron una piedra a un motorista Lince para justificar el criminal atropello a una señora y su hija. Tampoco se vio nada de eso.

Felizmente la Fiscalía le dejó en offside a la Policía en esta represión. No acompañó el sistema represivo cartista, con sus perifoneros incluidos. Ergo: los uniformados no sabían por qué les detuvieron a los chicos. Si les molestaba que la marcha fuese contra la corrupción, estamos en problemas.

La ministra de la Juventud, una “hurrera” de apellido Agüero, da lástima pero le es útil a “Horror Colorado”. Una saltimbanqui y perifonera más.

Con razón que el chino es un mimado del gobierno de “Pinocho” Peña. La lujosa camioneta del oriental fue a parar a la empresa del Presidente.

Y después le quieren hacer creer a la Casa Blanca que el Paraguay no se arrodillará ante el avance chino en el mundo... moooopio.