******

Adivina, adivinador: ¿Quién es? De Walter Ruiz pasó ahora a una empresa. Sospechosamente no está a nombre de “Pinocho”. ¡Qué curiosidad!

******

Este es un caso de Scooby Doo. Si le esperamos a la Fiscalía de Emily, vamos a tardar varios años.

******

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ostentación que hicieron la diputada cartista Johana Vega y su pareja, el titular de Petropar, Eddie Jara, en el cumpleaños de la legisladora es repugnante. ¿De dónde sacaron la plata?

******

Con los ingresos legales de ambos es muy difícil de financiar una farra de ese nivel.

******

La diputada cree que forma parte de una realeza en Paraguay. Al menos, eso le hace sentir su actual pareja, el presidente de la petrolera estatal y pariente del “Patrão”. Hasta repartió tortas a los niños de los barrios de Mariano Roque Alonso. Una onda María Antonieta.

******

El mensaje que busca transmitir Johana es que ella está mejor y que no le importa cómo vive el resto de los paraguayos, que son como unos súbditos de la clase política dominante en el país.

******

El repudio hasta el momento llega a las redes sociales y veremos si aterriza a las urnas en las municipales 2026 y en las generales 2028. ¡Que así sea!

******

Ni “Pinocho” Peña ni Alliana fueron a la farra. Al presidente se lo vio el domingo en un evento evangélico, donde estuvo también el titular de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC).

******

Mañana es la sesión del Senado, donde se podría dar el golpe de gracia a la transparencia. El terreno está preparado para que los senadores de “Horror Colorado” obtengan los 23 votos para sancionar la versión de la Cámara Alta. Entonces, quedarán como ídolos gua’u y los perifoneros y saltimbanquis elogiarán sin parar la conducta cartista. Muy conocido el truco.

******

Si hay algo que odian los cartistas es la transparencia. Basta con mirar la licitación de los “pupitres chinos”. “Puentearon” olímpicamente US$ 32 millones a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y su director ni se quejó. Si lo hacía, iba de patitas a la calle. Obvio.

******

En dos años de gobierno, “Pinocho” Peña logró importantes movimientos en sus finanzas pero no puede solucionar un “cáncer” de nuestra economía: El gasto público (ergo: despilfarro).

******

De cada 100 guaraníes que se recaudan, G. 70 se van para sueldos, deuda y jubilaciones. O sea, les tiembla el pulso para adoptar decisiones técnicas correctas porque hacen lo fácil: la receta populista de agrandar el Estado para captar votos y conservar sus cargos.

******

Lamentable la situación de Asunción. Basuras por todos lados, baches, oscuridad, inseguridad. Cambiarán directores pero la gestión no mejora. Eso es porque eligen colaboradores de la misma seccional.

******

Los tres ministros del TSJE le plantaron ayer a un grupo de senadores, quienes querían despejar dudas del posible direccionamiento en la licitación del alquiler de las máquinas de votación.

******

Con esta ausencia, las sospechas aumentan. Todo parece indicar que la empresa elegida será la “amiga del poder”. Con esto, la continuidad se asegura y el voto de los ciudadanos no se respetará.

******

El MOPC sigue sin informar a la ciudadanía el proyecto de autopista elevada que abarcará Luque, Areguá, Itauguá y Ypacaraí. Todo a espaldas de la gente. Va camino a convertirse en un nuevo Metrobús.