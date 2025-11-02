*****

En el Consejo de Ministros ya deslizó la frase que lo delata, aunque invertida: “Progreso y Paz”.

Estará festejando el “garrote” que les aplica a quienes critican el abuso de poder. Sobre todo con sus “amigos bank”. Pero siempre habrá un 2 y 3 de febrero en la historia paraguaya.

Emily también anda enojado contra la transparencia y los medios que alumbran en medio de la oscuridad. A tal punto, que dio el visto bueno de una imputación que ni siquiera especifica la conducta de los imputados.

Un estudiante de tercer curso de Derecho sabe esto. Hay que volver a estudiar Derecho Penal I. La pregunta es cómo el “profesor doctor” Emily no se percató. Opción 1: Actuó rabioso porque justo saltó el caso de su hijo Axel con un complicado tema.

Si no fuese por el padre, el chico ya iba a estar en la “cacerolita”. Así dice la denuncia, porque en casos análogos se obró con la ley en la mano. ¿Este Ministerio Público representa a la sociedad o a quién?

Ojo con esto: Emily ubicó para aplicar el “garrote” contra las publicaciones de ABC a tres fiscales: Jorge Vera, Verónica Valdez y Francisco Cabrera. Dos de ellos: Vera y Cabrera desestimaron la denuncia presentada por Giuzzio contra el “Patrão” por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. ¡Qué casualidad!

Y Giuzzio está acusado por los fiscales: Jorge Arce y Verónica Valdez, ambos también firmaron la imputación en contra del Grupo Zuccolillo.

Parece que está fea la cosa en Ciudad del Este para los colorados. Lo único que falta es que rematen una turbina de Itaipú para tratar de alcanzarle al equipo de Yo Creo con Miguel Prieto y Dani Mujica.

Hasta el desprestigiado “Pinocho” Peña se sumó a la campaña y se lanzó contra Prieto. Dijo que con todos los intendentes “trabaja bien” menos con un opositor de CDE. Suponemos que “trabaja bien” también con Gustavo Penayo, Denis Torres, Tomás Olmedo, Hernán Ysidro Rivas, Hilario Adorno, etc.