Ni el hecho de postrarse ante el Patrão, ni el de succionarle los calcetines comparándolo con el “Centauro de Ybycuí” evitaron que recibiera varios “apysarapo” de HC a la vista de todos.

Mientras el Patrão hablaba de dar un “Kunu’û” (cariño) a la dirigencia enojada por “no lograr su parte” e imponía la candidatura presidencial de Mangui “Carbón mojado” Alliana, a Santi le creció la oreja a estirones.

Hablando de orejas largas, entre los presentes en la Plenaria estuvieron los presuntos “abogados mau” Hernán Rivas y Orlando Arévalo. Este último brilla, además de por su pelada, por su impunidad.

También apareció el “fundidor de Asunción”, el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, con una “sobria presencia”, ya que aparentemente sigue golpeado luego de que HC le dio una “patada olímpica” para intentar poner en su lugar a Camilito Pérez.

Si bien ya pasó Halloween, en la Plenaria de “Horror Colorado” solo faltaron Frankenstein, Drácula y Ali Babá, el resto del plantel de “monstruos” estuvo completito.

Mal cayeron las palabras con todo discriminatorio de Chanti contra los orígenes japoneses del senador Eduardo Nakayama, un pueblo del cual podría aprender muchas cosas.

La animadversión hacia esta cultura es tal vez porque si nuestro país fuera como Japón, varios de este gobierno ya se habrían visto forzados a hacerse el “seppuku” o “harakiri”.

El horno no está para bollos en la toldería de HC con su candidato a intendente auriazul. Por más que se cuelgue de todas la obras municipales, su figura no prende, y conste que ya es el “plan B”. El anterior también descabalgó. ¡¡¡Notable!!!

Limitada participación de Diego Candia en la Cámara de Diputados, y su cuestionada actuación ante el JEM dinamita la candidatura a la intendencia, dicen.

El colmo de caraduras... los miembros del Consejo de Administración de la Caja de Jubilaciones municipal prohíben el retiro de aportes a sus asociados por falta de “sostenibilidad”, pero para ellos solicitaron un jugoso aumento salarial.