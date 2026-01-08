******

Ahora el Departamento de Justicia de EE.UU. dijo que no existe el Cartel de los Soles como grupo terrorista y que se trata de estructura de corrupción estatal, etc. etc.

******

La pregunta es: ¿Quién le dijo al Gobierno paraguayo que emita una declaración de ese estilo? ¿De dónde sacaron esta información? ¿O lo hicieron para agradarle a Washington en busca del “bendito perdón” para el “Patrão”?

******

Una feroz metida de pata más de nuestra errática política exterior, que tiene como misión principal el “indulto” del país del Norte para una sola persona.

******

En Paraguay tenemos el “cartel de los sobres”, que la Fiscalía de Emily nunca investigará. Pero está poniendo patas arriba al país.

******

El programa “estrella” de “Pinocho” Peña: Hambre Cero, había sido que se quedó sin fondos. US$ 110 millones es la deuda, según datos oficiales.

******

Si a esta cifra le sumamos otras deudas impagas: como a las vialeras, proveedores de medicamentos, el déficit fiscal, los precios altos de la canasta familiar, la pesada carga de los gastos corrientes con groseros beneficios, tenemos un combo explosivo.

******

Ni los certificados de grado de inversión ni la tecnología 5G nos salvarán.

******

Es hora de frenar el populismo político, combatir la corrupción en serio, recuperar bienes, parar millonarias licitaciones sin control y direccionadas hacia los cuates del poder, etc. Estamos “en el horno”.

******

A “Pinocho” Peña le tiembla el pulso para tomar decisiones importantes en beneficio del país. Solo piensa en sus “amigos bank”.

******

Sin éxito, el régimen cartista quiere convencerle a la gente que está haciendo ñandecó historia, que despierta a un gigante dormido y que la culpa de todos los males del país es del gobierno anterior y no de más de más de 70 años del Partido Colorado.

******

Se viene ahora una “batalla” muy dura este año con la discusión del proyecto de ley de la reforma de la Caja Fiscal que moverá los pisos de docentes, policías y militares, principalmente.

******

El cartismo y aliados ya recibieron la “orden superior” de votar a libro cerrado.

******

Los funcionarios públicos, incluidos parlamentarios, se cuelgan del dinero de los contribuyentes para sostener sus beneficios, que no son sustentables en el tiempo. “Que el Estado contribuya más”, se escucha decir en sus reclamos.

******

Para tener una idea: se utiliza el dinero de la gente para calzar la deficitaria Caja Parlamentaria. Y después estos señores legislan contra la ciudadanía.