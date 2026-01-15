******

Los elogios de “Pinocho” no logran tapar los cráteres que hay en las rutas nacionales, que están causando accidentes fatales, como lo acontecido el jueves de la semana pasada en la ruta PY08, por ejemplo.

Ivai la porte y ayer tuvieron que convocarles en Mburuvicha Róga a dos enemigos políticos acérrimos para intentar calmar a la comunidad norteña: al gobernador de San Pedro, Freddy D’ecclesiis, y el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez (senador con permiso).

Ambos políticos cartistas se exhibieron públicamente con la ministra de Obras para anunciar la firma de contrato para el mejoramiento y mantenimiento de la ruta PY08, tramo Calle 6000-Azote’y, a horas de una manifestación.

Este gobierno declaró so’o temas realmente importantes para la ciudadanía como la salud pública, la seguridad ciudadana y jurídica y el arreglo de rutas, por citar algunos temas. Priorizaron a sus “amigos bank” por “sobre” todas las cosas.

Ahora que saltan casos de fallecimiento por rutas en mal estado, gua’u se preocupan y lanzan anuncios grandilocuentes.

Ayer los cartistas de la Comisión Permanente del Congreso dejaron sin quorum los pedidos de informes vinculados a los exsocios de Peña. ¿Por qué traban este tipo de solicitudes? ¿Qué tienen que esconder?

El BCP tiene que explicar si hay o no “préstamos encubiertos” para una de las empresas amigas del poder. Si otra entidad financiera lo hacía, le iban a caer con todo a sus directivos.

La teoría stronista y de Nicolás Maduro también se aplica en el Paraguay de “Horror Colorado”: Para los amigos todo, para los enemigos palo y para los indiferentes la ley.

El IPS debe explicarle a la ciudadanía, especialmente a los trabajadores, patrones, jubilados y familiares, por qué US$ 730 millones fueron a parar al banco de los exsocios de Peña. Esto es un terrorismo financiero. Ayer los cartistas impidieron que se consulte sobre el caso.