Al final el Patrão y Santítere aprovecharon su minuto de fama para resaltar en la ceremonia, como otros lo hicieron ante el plantón del mandatario brasileño.

Tampoco faltaron los grandes figuretis del cartismo, KachiBachi y Latorre. Hasta a “Presi” se lo vio por ahí. Sin embargo, hubo poca o casi nula presencia de parlamentarios.

Gran caradura el Patrón que en su cuenta de X habló del paso histórico con la firma del acuerdo y tuvo el tupé de jactarse del logro diciendo que trabajaron por una integración real y efectiva durante varios años.

Como no pueden defender lo indefendible, los oficialistas Kachi-Bachi, el satélite Dionisio y Trato Apu’a Ovelar recurrieron a excusas y ofensas intentando que nada cambie sobre la jubilación vip.

Los que “ya están mejor” en este gobierno se aferran como garrapatas a la jubilación de oro parlamentaria... Dios no quiera que alguna vez caigan en “desgracia” y tengan que trabajar de verdad.

Hay varios legisladores que siguen buscando para ajustar cuentas con quien inventó el trabajo y otros que se la tienen jurada al que estableció las reglas mínimas de la moral y las buenas costumbres.

El Lord Fernández Valdovinos, que se hace el fuerte con los débiles, aplicó lo de “calladito te ves más bonito” para evitar hablar de la Caja Parlamentaria. Hasta ahora por ejemplo no se anima a mostrar la curva actuarial para ver cuándo llegará el colapso, porque a estas alturas, la duda no es si habrá o no, sino cuándo.

El gobierno de Santítere de hecho ya ha dado varios golpes al trabajador del sector privado, reduciendo el haber jubilatorio mínimo y ampliando a 10 años el cálculo salarial para definir el monto de la jubilación que percibirá.

El año pasado defendió como gato panza arriba los privilegios de su “aplanadora del bien común”, que es como él llamó a la mayoría automática que tiene el cartismo en el Congreso.