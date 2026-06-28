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Como ministra del “gobierno de la gente”, debería llamarle a “Lucho” por teléfono para decirle, o dirigirle una nota diciéndole: Estimado correligionario, si tenés tanto dinero para despilfarrar, ¿podrías arreglarnos también el tomógrafo del Hospital de Ciudad del Este?
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Pero por lo visto a la ministra poco o nada le importan estas cosas. Solo está para inauguraciones de placas.
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No le escuchamos tampoco al gobernador de Alto Paraná, Landy Torres, muy cercano al “Extraño del Pelo Largo”, levantar su voz de protesta por el grosero despilfarro de Lucho en Itaipú.
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Lo único que falta es que el silencio de Landy obedezca a un “abrazo republicano” con el zacariísmo con fines electorales.
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En política todo es posible. “Lacre” por ejemplo se abrazó de vuelta con su “Patrão”, luego de “disparar” municiones de grueso calibre contra el Gobierno.
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“Pinocho” Peña les tiene que agradecer este miércoles en su informe al Congreso a “KachiBachi” y a Latorre’i porque contribuyeron a disminuir el desempleo en el país.
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Latorre’i ubicó impunemente a varios “nepobabies” y “KachiBachi” redujo el desempleo del departamento de Pdte. Hayes.
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Lástima que no fue producto de una inversión privada, sino del impuesto de los contribuyentes.