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También está más que claro que este equipo político entró al gobierno solamente para hacer negocios con el dinero público.

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Por lo que observa y padece la mayoría de los ciudadanos diariamente, cuestiones como la salud, la educación y la seguridad son absolutamente secundarias para esta administración.

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Lo que hicieron y siguen haciendo con el IPS es inaudito. Y ellos quieren culpar a otros de haber malutilizado el dinero de la previsional. Tienen una caradurez increíble.

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Lo asombroso es que cuando son pillados y se los evidencia con pruebas contundentes su reacción es enojarse y declararse víctimas de una suerte de conspiración.

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La única conspiración real es la que ellos armaron para quedarse con toda la plata pública que puedan y para armar un equipo de desinformación con el fin de autoelogiarse y enlodar a sus críticos.

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Veremos si aclaran, ahora que hay denuncia formal, quién financió la campaña sucia, si se hizo con dinero público y de dónde salió exactamente.

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Los cartistas están camino ahora a copar la Contraloría con el rekutu del funcional Camilín Benítez y algún otro cartista.

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Como el senador Nakayama sugirió que, de querer concretar eso, le harán el vacío a la sesión, KachiBachi salió a decir que no quieren pactos políticos sino poner a los más “idóneos”, sean del partido que sean.

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Sí, KachiBachi... idóneos como Hernán Rivas u Orlando Arévalos que pusieron en el JEM, ¿verdad? Qué farsante este personaje que quiere tomar de estúpida a la gente.

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Lo que está claro es que si Camilín Benítez es reelecto es porque no le molesta al poder y va a cumplir órdenes sin chistar. De controlar y denunciar a los corruptos, no habrá nada.

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Otra cuestión con la que KachiBachi pretende confundir es con el sentido de la democracia. Según él, es democrático que quien tiene la mayoría haga lo que le viene en gana.

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También pretende que los que tienen más votos deben ocupar todos los cargos, sin respetar pluralidad ni proporcionalidad.

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Debería recordar que su líder Santítere ganó por menos del 43% y por tanto es más la gente que no lo votó que la que sí lo hizo.

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Aunque parezca una pérdida de tiempo tratar de razonar con obtusos y tramposos, no está de más hacerle saber que nadie se traga sus argumentos mal elaborados.

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Comentan que pese al “abrazo republicano” en Asunción, los números no dan bien para el oficialismo. Lo dicho por los disidentes de que son la continuidad de Nenecho pegó fuerte en la mayoría ciudadana que quiere un cambio.