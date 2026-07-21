La Kombi eléctrica que recorre 75 países llegó a Paraguay

Diesa, importador de VW en Paraguay desde 1953, junto a Yhaguy Autopartes para Giti Tire, sponsor de la gira, recibieron a la Kombi eléctrica que hará historia.

El ocho veces poseedor de un récord Guinness, Rainer Zietlow, emprendió este desafío a bordo de un ID. Buzz, que recorre 75 países con su equipo, dejando cero emisiones.

Miguel Carrizosa, presidente de Diesa; Ricardo Carrizosa, brandmanager de Volkswagen Paraguay, y Federico Frutos, director de Yhaguy Autopartes, representante de Giti Tire, recibieron al aventurero de 55 años, oriundo de Mannheim, Alemania, durante su parada oficial en Asunción.

Quienes deseen seguir la travesía pueden hacerlo a través del sitio www.idbuzz-worldtour.com, donde se actualiza la ubicación del vehículo y se comparten reportes e imágenes de cada etapa del recorrido.

“Con la batería de 86 kWh del ID. Buzz podemos recorrer más de 400 kilómetros con una sola carga”, explicó Zietlow.

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“Eso nos permite atravesar incluso zonas poco pobladas durante el recorrido”, aclaró el alemán que transita 5 continentes.

Este ID. Buzz es una versión de producción. No obstante, incorpora un cargador adicional a bordo que le permite recibir corriente alterna (AC) de alta tensión —hasta 125 A— y convertirla en corriente continua (DC), lo que facilita la carga en lugares donde no existen cargadores rápidos o donde los estándares de carga son diferentes. Los neumáticos GitiSynergyH2, desarrollados para vehículos eléctricos y homologados como Equipamiento Original (OE), acompañan el recorrido.