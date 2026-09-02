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El portavoz fue el ministro Javier Giménez. “Pinocho” debería estirarle la oreja porque en campaña electoral había dicho que los verdaderos “guapitos” son los que hacen campaña por el Partido Colorado y no los que empapelan sus paredes con diplomas.

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“Pinocho” sabe bien que eso es así porque se puso rápidamente el pañuelo colorado al cuello cuando en una convención el “Patrão” amenazó que les iba a dar una “soberana patada” a los ministros no colorados.

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¿Será que a la hija de Alliana también le exigieron meritocracia? Latorre-i puede explicar eso aunque nadie le va a creer.

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A los seccionaleros, hurreros, políticos jubilados y demás deudos tampoco se les exigió meritocracia en las binacionales, donde los sueldos son superlativos en comparación a cualquier trabajador honesto de este país.

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Mientras el gobierno de “Horror Colorado” dicta “cátedras”, se producen las renuncias.

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“Pinocho” está jugando una peligrosa pulseada. Si no le raja a la Barán, la ANR recibirá una feroz paliza en las municipales.

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Ni los genios de los algoritmos de la “campaña sucia” le van a salvar porque la rabia ya se instaló en la ciudadanía.

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“La soberbia es la víspera de la caída”, había dicho Nicanor.

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Evidentemente hay una narrativa que salió del “quincho” para intentar tapar la crisis sin precedentes en salud pública. Ni don Quijote ni su “amado” Sancho podrán intentar tapar la desastrosa administración cartista en salud y otras áreas.

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Ahora la preocupación se instala también en IPS. Los insumos en los anaqueles ya no están, la atención médica no mejoró y ahora la caja jubilatoria tiene una fecha apocalíptica: 2046. Quedan 20 años para frenar la caída.

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Mientras los saqueadores sigan libres y no se recuperen los bienes, todo seguirá igual. La caída del IPS será peor que la Triple Alianza.

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Los cuates de la onda verde solo están interesados en el dinero que depositan trabajadores y patrones para “engordar” el capital. Tienen suerte que los técnicos del BCP no tienen aún fuerza para revisar los números.