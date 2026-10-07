--------

Ahora están saltando los “trapos sucios” en las carpas coloradas. ¿Por qué no se animaron a hablar antes?

--------

De antemano se sabía que el “Patrão” a dedo digitó la candidatura al igual que otras que se “estrellaron” como la de Nenecho, Hugo Javier, Hernán Rivas, Orlando Arévalo, etc.

--------

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por lo visto ningún colorado es capaz de decirle públicamente al “Patrão” que se viene equivocando en sus decisiones a dedo y que su movimiento “Horror Colorado” no tiene nada de democrático.

--------

Si ganaba Camilo, “Pinocho” Peña y Latorre’i iban a sacar pecho. Ahora se tienen que disfrazar de avestruz. Sobre sus carpas vendrá otra “granizada”.

--------

Cuentan los que saben que comienza el éxodo en “Horror Colorado” y en contrapartida se están abriendo puertas y ventanas en la disidencia.

--------

Latorre’i no hizo ninguna autocrítica de su derrota. Es más, habló de las “virtudes” de Camilo. Los del COP dicen que le falta solo vestirse como un dictador.

--------

Alliana está en Israel. Seguro que fue a reflexionar también sobre quién será su dupla. A su regreso seguramente hará el anuncio.

--------

Con seguridad dirá que una voz interior le dijo que Juanca Baruja tiene que ser su vice. Curiosamente esa voz se parecía a la del “Patrão”.

--------

Aunque se vaya a la Luna igual le va a elegir a Baruja. Sería una gran sorpresa si Pedrito descabalga porque no le gustan las “imposiciones”.

--------

Su candidatura también fue a dedo... ¿o se consultó a las bases?

---------

Los seccionaleros cartistas quieren dar hoy el golpe al bolsillo de los contribuyentes de Asunción, con el contrato colectivo. Antes de que asuma Sole pretenden darle el mazazo final para que la administración de la futura intendenta tenga compromisos financieros incumplibles.

--------

Para esta gente primero está el partido y luego la ciudad y el país. ¡Qué horrible! Con razón estamos como estamos.

--------

Una vez más Diputados no sesionó ayer. ¡Vergüenza! Deberían destinar parte de su dieta para comprar tejas para escuelas antes que pedirles a los padres de alumnos.