Los canales de ingreso de información ¿Por dónde entramos?

Canal quinestésico: las verbalizaciones describirán sensaciones físicas como calor, frío, aspereza, suavidad, contracción, relajación, etc. En numerosas oportunidades, estas expresiones son acompañadas de la gestualidad táctil. Por ejemplo, se remarcan algunas frases por medio del contacto físico, como una mano en el hombro, el tomar una mano, una palmada en el brazo, etc. Es decir, le otorgan preeminencia al contacto corporal en la interacción. Por ejemplo, Y se me puso la piel de gallina.../ Es muy suave como la piel de... / Era una persona pegajosa… Además de las expresiones metafóricas, los relatos pueden desarrollarse acentuando esta vía: Cuando iba a hacer parapentes sentí un miedo terrible al comienzo, se me erizó la piel y sentí las manos como se me empapaban de un sudor frío y me dolían del frío…