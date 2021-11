Transporte urbano

Huelga decir cuán importante es un buen sistema de transporte para todos los órdenes de la vida del ciudadano. Desde asistir a la escuela, los lugares de trabajo, establecimientos sanitarios, el disfrute del esparcimiento.

Cuánta gente de barrios alejados del casco céntrico no pueden asistir siquiera a un festival, porque no tiene cómo venir y luego regresar a sus casas porque no tiene colectivo en las noches o un domingo.

En estas condiciones, participar de la vida activa comunitaria se convierte en un lujo inalcanzable para los habitantes de los barrios orilleros.

Es indescriptible el drama de algún poblador que de repente tiene una emergencia y necesita llegar a un centro asistencial. Si no encuentra un vecino solidario que disponga de transporte bien puede morirse esperando un ómnibus. Y si la emergencia es durante la noche o la madrugada, va muerto.

Cientos de estudiantes secundarios y universitarios sufren a diario el drama de cómo volver a sus casas en las noches, porque perdieron “el último colectivo”. Los días de lluvia o frío, el que no tiene quien le “acerque” hasta la casa lo puede pasar bastante mal.

Un servicio seguro, eficiente, confiable, no solo permite un mejor desenvolvimiento de los ciudadanos “de a pie”. Democratiza el acceso a las oportunidades que ofrece una ciudad moderna.

Incluso tiene su impacto en la seguridad ciudadana. Evita la proliferación de motocicletas y autos particulares, que suplen la necesidad de transporte, pero contribuyen al caos y congestionamiento del tráfico, con sus consecuencias de siniestros viales.

Durante la anterior administración hubo esfuerzos del ejecutivo comunal por concretar un llamado a licitación del servicio. En rigor, en tres oportunidades la Junta no dio curso al pedido.

La correlación de fuerzas dentro del cuerpo colegiado, y los intereses de algunos concejales no coincidían, precisamente, con el interés ciudadano de contar con un servicio que dé respuesta a sus necesidades.

Esta semana ingresó a la nueva Junta Municipal un pedido de estudio y aprobación del pliego de bases y condiciones para un llamado a licitación del transporte urbano. Es el cuarto pedido, si consideramos los tres intentos fallidos del periodo anterior.

Esta es una brillante oportunidad para los actuales concejales de demostrar su grado de compromiso con los intereses ciudadanos, y la coherencia de sus discursos de trabajar desprovistos de otros intereses que no sean el del bien común.

