Moda sostenible: el desafío de ser artistas relacionales, no tiburones

En mi última estancia en Ciudad de México, paseando por la calle Temístocles, en Polanco, me encontré con una grata sorpresa. Sin esperarlo, me topé con un local decorado con plantas, macetas y ropa hecha bajo un modelo de maquila justa. La marca se llama B.S.C.S.mx y el local, compartido con la marca de plantas y objetos decorativos Querencia, contaba con un surtido variado, pero no excesivo, de vestidos, camisetas, sudaderas, abrigos… Al fondo del local, dos tejedoras de origen indígena estaban trabajando a la vista del público visitante, mostrando con transparencia su arte y tradición de significativa y ancestral belleza.