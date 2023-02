Jueces y leyes nazis

Esto no es un accidente. Es el resultado lógico de la redacción de la ley, que está diseñada para dar mucho espacio a la discrecionalidad del magistrado, lo cual no debe confundirse con mala técnica legislativa, pues no lo es.

Es la técnica legislativa propia del derecho autoritario, totalmente contrapuesta a la técnica legislativa del derecho democrático o liberal.

Cualquier estudiante de Derecho Romano sabe que este sufrió una tremenda transformación, desde su formulación democrática liberal durante la República hacia su culminación autoritaria, sistematizada por primera vez en el Código Teodosiano primero y luego en el de Justiniano.

La característica funcional del derecho autoritario, su definición filosófica está dada por la discrecionalidad que otorga al magistrado. El democrático liberal busca lo contrario.

El derecho autoritario tiene sus grandes juristas, sus grandes filósofos, sus grandes exponentes, desde Triboniano, asesor jurídico de Justiniano, hasta Carl Schimtt, asesor jurídico de Adolfo Hitler, que defendieron siempre la idea de precautelar el poder frente a cualquier desafío que pudiera sufrir.

El derecho autoritario estuvo siempre presente entre muchos pensadores y políticos y se cometió el error de creer que había sido derrotado con la derrota del fascismo en la II Guerra Mundial, pero eso no es verdad.

Sigue vigente, y desde George W. Bush (la Ley Patriota) tiene una pujanza realmente llamativa: Alberto González, su ministro de Justicia, y sus colegas del Departamento de Justicia de EEUU resucitaron a Schmitt y la Unión Europea lo encarna radicalmente.

Un amigo me recordó esta semana un artículo de 2019 de un abogado español, Andrés Rosler, publicado en “La Vanguardia” de Barcelona: “Hoy los padres duermen a sus hijos hablándoles de Schmitt…y su obra se ha convertido en lectura obligatoria en casi todas las universidades del mundo. Schmitt ha dejado de ser perseguido…para convertirse en religión oficial”.

Por eso es, más que lamentable, harto peligroso, que haya miembros de nuestro Congreso que trabajen para hacer aprobar los enlatados que les proponen la Unión Europea y sus ONGs, por ejemplo las leyes 5415, 5777, 6925) con conceptos nazis (falta de presunción de inocencia, privilegios, censura).

Hay que rectificar inmediatamente el rumbo. Nuestra Constitución ordena un derecho democrático liberal por decisión del pueblo paraguayo, y no debemos permitir que, por prebendas corruptas, unos pocos nos secuestren la libertad.

evp@abc.com.py