Bicisendas de oro

Es el caso del municipio de Asunción, de sus poderes Ejecutivo y Legislativo, que usan la plata del pueblo para realizar el programa de la pequeña oligarquía agente del globalismo, los ñembo yuppies, empotrada en nuestro país.

Lo prueba más allá de toda duda el tema de las bicisendas, solicitadas solamente por integrantes de ese grupo mesiánico, construidas con la plata de todos para perjudicar a la mayoría.

El 7 de setiembre de 2019 se dio a conocer el tema de las bicisendas en ABC, el anunció lo formalizó el viceministerio de Transporte: El proyecto es encabezado por el ministerio del Ambiente (desinstitucionalización clásica fomentada por el globalismo, MADES usurpando funciones del MOPC) en el marco de un plan llamado “Asunción Ciudad Verde de las Américas”, gestionado por el cuestionado programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, el organismo que permite violar sistemáticamente la ley de Contrataciones) y las ONGs Fondo para el Medio Ambiente Mundial (supuestamente una multilateral, pero realmente dirigida por ONGs a través de su Panel de Asesores Técnicos y Científicos y de su Oficina de Evaluación Independiente), Red Paraguaya de Ciudades Sustentables (integrante de la Red Latinoamericana por Ciudades Sustentables, cogestionada entre 70 ONGs) y Guyra Paraguay (que debería aclarar quién le financia).

El FMAM puso 7.5 millones de dólares y los contribuyentes paraguayos una contrapartida estimada en la mencionada publicación de ABC en US$ 240 millones. Doscientos cuarenta millones de dólares. Me pregunto si no habrá algún error de imprenta o algo así, porque se trata de una enorme suma de dinero. Espero que los involucrados lo aclaren en las próximas horas.

“La meta es cumplir con los compromisos internacionales asumidos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático”. No servir a la gente, servir a los promotores del dogma climático. Los habitantes de Asunción les importan nada a estos oligarcas mesiánicos y fascistas, los ñembo yuppies locales.

El contrato fue entregado sin licitación a “Consultora OCA Arquitectura” por el PNUD. Sería bueno que se den a conocer los nombres de los integrantes de esta consultora.

Por lo visto tienen buenas razones para aplastar los derechos ciudadanos en la Municipalidad de Asunción, Junta e Intendencia, imponiendo a tambor batiente un plan que perjudica a la mayoría y cuyo único objetivo es complacer a las ONGs del dogma climático.

