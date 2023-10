Dios es más que César

Un poco antes le habían elogiado, afirmando que Él era sincero, que enseñaba con fidelidad el camino de Dios, sin hacer discriminación de personas.

Jesús les contesta: “Hipócritas”, y justamente es esto lo que significa ser “fariseo”: tova mokõi.

La cuestión de fondo es compaginar los derechos del poder civil, representado por la palabra César, con los derechos de Dios, sin ser hipócrita. En otras palabras: articular debidamente la dimensión religiosa de nuestra vida con la dimensión política, social y económica.

El problema es cuando César pide lo que es de Dios, es decir, la absoluta sumisión a sus dictámenes materialistas, sin considerar las exigencias del Evangelio, que toca el bien común, la justicia distributiva y la promoción del ser humano.

“Dar al César lo que del César y a Dios lo que es de Dios” es una expresión fácil de manipular, lo que ocurre cuando se quiere sostener que la fe debe manifestarse solamente en el ámbito íntimo, o, a lo máximo, recrearse en la sacristía y en el salón parroquial. Esto “es lo que le toca Dios” y todo lo demás, supuestamente, “es del César”, situación en que el poder político privilegia a sus apadrinados, robando de modo descarado, y marginando a los demás, sin ofrecer buenas condiciones de educación, salud, empleo y seguridad.

Resulta que la autoridad del César viene de Dios, como lo manifiesta el profeta Isaías refiriéndose a Ciro, emperador persa. Afirma: “Yo, el Señor, he llamado a Ciro por su nombre, le he dado un título de nobleza sin que él me conociera”, pero Ciro nunca tendría que olvidarse que Dios es el único Señor, y no él mismo.

El texto y contexto son claros: en primer lugar debe estar Dios y sus mandamientos, y todo el andamiaje sociopolítico-económico de un pueblo debe estar acomodado a este valor primordial, y nunca al revés.

El conflicto surge con la sed de poder, de plata y las interminables hipocresías que se esgrimen para abusar del cargo que uno ocupa, así como para acallar la voz de la propia conciencia que reitera: “Dios es el Señor y no hay otro”.

Entonces, el buen cristiano debe ser también un buen ciudadano, pues es imposible ser buen cristiano y ciudadano corrupto, así como ser un ciudadano apático y buen cristiano.

Paz y bien