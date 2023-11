Médicos en fuga

Ante la consulta de las razones de su “fuga”al hospital privado en el que cobra G. 130 mil por consulta, la profesional de nombre Gilda Lezcano habría respondido al periodista lo siguiente: “Podés leer el reposo, el diagnóstico y la justificación que está en Ñemby y vas a entender por qué estoy en otro lugar”.

La modalidad de ausentarse del consultorio de hospitales públicos o del IPS para ir a “hacer dinero” en los privados es una práctica común, reconocen los propios profesionales de blanco. Es una práctica perversa que primero violenta el juramento hipocrático que hacen los médicos y segundo, constituye una falta muy grave. Si no se sienten preparados para resistir los embates de la atención pública deberían dar un paso al costado y no alegar razones que no son creíbles dado que no tienen problemas de hacer el trabajo en otra parte.

“Si, siempre hacen este tipo de cosas por eso en los hospitales públicos nunca hay médicos porque están atendiendo en los privados.. Después se los sanciona, alegan persecusión y salen a protestar”, dijo una médica.

Otro profesional que asume públicamente que esta práctica existe también en el IPS es el Dr. Víctor Vert Gossen, director de Hospitales del Área Interior del IPS. Vert, encargado de más de un centenar de establecimientos médicos en todo el país tiene una visión que pudiera ser tomada como populista cuando se pone abiertamente del lado de los pacientes. También asume las carencias presupuestarias y de medicamentos y que en esas condiciones es difícil dar un servicio óptimo. También asume la falta de humanidad de algunos funcionarios.

Pero aquí la pregunta es qué hará al respecto ya que pese a tener un plan, el gran tropiezo es el económico por los consecutivos desfalcos que padece la previsional. Puede incluso, que Vert no sea populista, pero es incómodo frente a una estructura que por años se manejó, y hasta hoy se sigue manejando, de acuerdo a los dictados políticos y de privilegios respaldados por los manguruyuses de turno.

El plan de Vert es poner todo en orden y erradicar prácticas perversas con sumarios y sanciones a quienes actúen con deshonestidad poniendo en riesgo la salud y la vida de los compatriotas. Puede ser una quijotada... solo el tiempo nos dirá si logró arrasar contra las injusticias, sancionar a los médicos “en fuga” y mejorar el sistema sanitario. Mientras tanto, sigamos soñando.