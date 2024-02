We are Paraguay

En busca de un poco de entrenimiento, colgada de Netflix, complicada como siempre en tomar una decisión, recuerdo la sugerencia que nos había hecho una compañera en el programa de radio: ¿Saben que salió la película que cuenta cómo se grabó We Are The World? ¿Qué? ¡Si! La canción que entonamos con emoción en todo el Globo ,con la convicción que estábamos a punto de cambiar el mundo, pero por sobre todo, era el llamado ineludible a hacer algo, y todas esas luminarias de los 80 así lo entendieron.