Olimpiadas secuestradas

Los cristianos cerraron los Juegos Olímpicos ese año 394, cuando su visión totalitaria, como perfectamente la describe Paul Johnson en su “Historia del Cristianismo”, consideró que ellos no contribuían a construir lo que el amargo san Agustín proponía como “La Ciudad de Dios”.

Esos dogmáticos no han logrado comprender jamás el sentido de la diversidad, del pluralismo, de la tolerancia, de la convivencia, por eso, siempre que pueden destruyen todo lo que no es a su imagen y semejanza. En realidad, el dogmatismo totalizante no es monopolio del cristianismo, aunque el cristianismo es el útero de todos los demás: El fascismo, el marxismo.

Esta inauguración de París fue ominosa porque fue menos olímpica y más vitrina del programa de unos nuevos dogmáticos que dirigen el mundo: Los fascistas del Foro Económico Mundial (proponen sustituir la democracia por la gobernanza corporativa, exactamente igual que Benito Mussolini en “La Doctrina del Fascismo”).

Filippo Grandi, que comparte apellido con Dino Grandi (uno de los principales referentes del fascismo italiano) y oenegecero que dirige el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), la misma organización fraguó la huida de Juan Arrom y José Martí de la justicia, durante el sintomático homenaje que se le brindó en la inauguración, dejó en claro que él y sus cómplices consideran al deporte como un tremendo instrumento político.

Y vaya que instrumentaron la inauguración para hacer propaganda: La agenda LGTB estuvo omnipresente, por ejemplo. Aclaro, para que el pelotudaje bravío no pueda tergiversar tanto lo que digo, que no tengo nada contra la diversidad sexual, pero un evento deportivo es para promocionar el deporte, no la agenda LGTB.

Lo hacen porque los del Foro Económico Mundial son tan dogmáticos como aquellos cristianos que cerraron los Juegos Olímpicos y su visión de las cosas es igual de totalizante y totalitaria. Para ellos está bien usar todos los campos, deportes, educación, salud, artes o gastronomía para no sólo propagar su credo, la propaganda fide, sino para imponerlo.

Por si alguien tuviera alguna duda, véase la reunión que organizó el presidente francés, viejo agente del Foro, para la ocasión: La “Cumbre Deportes por el Desarrollo Sostenible” con el titular del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. “Según datos oficiales del Comité Olímpico”, dice ABC, “esta primera cumbre busca iniciar un movimiento sin precedentes para acelerar la contribución del deporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas de ahora a 2030″, o sea, someter al deporte a la agenda totalitaria del Foro. Nuestro presidente se reunió en esta “Cumbre” con Bill Gates, uno de los jefes del engendro fascista.

