¿Veto parcial?

La ley no contiene inconstitucionalidad alguna.

No impone ninguna restricción a ninguna actividad como mienten ya con descaro y sin recato alguno los fascistas que integran el partido de las ONG/OFSL.

No lesiona los Artículos 33 ni 36 de nuestra Constitución, que garantizan la privacidad de los ciudadanos, porque solamente afecta a las transacciones que incidirán en políticas públicas y, al menos hasta donde yo recuerdo, nosotros somos una República (“res”=cosa, “pública”=pública) donde los negocios comunes no pueden ser secretos, ni confidenciales, ni privados, aunque los fascistas onegeceros reivindiquen ahora, desfachatada y desvergonzadamente y con amplio apoyo mediático, imponer el secretismo.

No menoscaba la libertad de expresión, como aviesa y falsamente difunden las cadenas internacionales vinculadas a las ONG/OSFL tales como el “Comité de Protección de Periodistas” (que forma parte de una red de más de setenta ONG del mundo entero) que dijo que la ley de transparencia “impondría restricciones onerosas a los medios de comunicación sin fines de lucro y que amenaza su independencia”, como si fueran “independientes” medios “sin fines de lucro” que dependen de dinero extranjero y como si los medios paraguayos no debieran someter a escrutinio público sus contabilidades.

Tampoco es cierto que la ley de transparencia sobrelegisle, lo cual no es un problema de constitucionalidad, pues las leyes 5189 y 6446, que el partido fascista de las ONG/OSFL dice que ya las regula, no abordan el tema de la ley de transparencia: La 5189 hace referencia sólo a recursos públicos y la 6446 es una ley de registro, no de cuentas; luego, la ley de transparencia llena el espacio de los fondos extranjeros. Nunca se cansaron de mentir los fascistas del partido de las ONG/OFSL.

Si Santi veta la ley de transparencia no será porque la ley tenga ningún problema, sino porque habrá cedido a la presión del grupo fáctico más poderoso del país, y del mundo, la coalición de las ONG/OFSL embarcada en el proyecto fascista de sustituir la democracia por una gobernanza corporativa, grupo que, como dije aquí mismo la pasada semana, tiene fuertes tentáculos en Honor Colorado y en la Asociación Nacional Republicana.

