Política y formalización

En temas de tributación los documentos duran cinco años. Las facturas ahora son electrónicas pero te dan un ticket como comprobante. No somos contadoras ni economista, en el caso de las amas de casa, somos excelentes administradoras del dinero de la casa. Hacemos maravilla para llegar a fin de mes. Siempre pienso que no necesitamos hacer cursos de ahorros o buen manejo financiero porque somos magas y maestras de nacimiento.

Por vocación, por obligación y porque no queda otra opción.

Es muy importante que tributemos al fisco porque así se pagan las escuelas de los chicos, los hospitales, las rutas, los policías y los servicios que nos dan el Estado en obras públicas. Claro que como ciudadanos que pagamos puntualmente nuestros impuestos exigimos contar con esos servicios. Cosa que no vemos en la vida real. Las ciudades están descuidadas, las escuelas se caen a pedazos, en los hospitales no hay remedios, no tenemos transporte público y la seguridad cero a la izquierda. Las basuras no se recogen y tampoco se cuidan los edificios que son patrimonio cultural.

Si, esos trabajos son del gobierno central a través de los ministerios y también de municipios y gobernaciones. Pero estos llenan de personal parásito que deben cobrar a fin de mes y no vemos resultados. Cada vez inventan más entes para planillear los amigotes y apenas la plata alcanza para los salarios. Hay que hacer como Milei que desaparezcan los ministerios y secretarías que no cumplen ninguna función. En este sentido hay que ser austeros y no dilapidar el dinero de los contribuyentes. Para eso tenemos al Presidente qué es economista y todo su equipo.

Mientras el Estado crezca como un elefante va a ser muy difícil que mejoren la salud, la educación, la seguridad y las obras públicas. Se tienen que recaudar para los funcionarios con jugosos sueldos. Ellos viven como reyes sin hacer prácticamente nada. El pueblo se tiene que deslomar para pagar sus impuestos. No hay compasión para la gente común.

Yo estoy de acuerdo que participemos y sepamos todas nuestras obligaciones al pie de la letra. Es bueno llevar la contabilidad correctamente y tener facturas. También es bueno registrar ingresos y egresos puntualmente. Porque no se puede ganar 100 y gastar 200. Más todavía que hoy día nos ofrecen todo a crédito para esclavizarnos y comprar cosas que no necesitamos.

Queremos los lujos pero nuestro bolsillo no nos permiten. Menos ahora que los productos están por las nubes. Los precios suben cada día. No hay ninguna esperanza que bajen.

Así las cosas administrar bien el dinero no es fácil. Demasiadas ofertas y tentaciones se ofrecen en la sociedad de consumo. Todo exige equilibrio. El Estado así como nos obligan todos los días a pagar impuestos tiene que aclarar donde va a parar hasta el último centavo que pagamos.

El mejor gobierno es el que atiende todas las necesidades de su gente. No es como el nuestro que los políticos son millonarios y el pueblo cada vez más pobre. Nosotros si usamos la inteligencia no tenemos que permitir eso. Se tiene que formar una asamblea popular que se conecte con las autoridades para exigir respuestas. No puede ser para ellos tan fácil comer toda nuestra plata y nosotros calladitos.

Gente, candidatos a intendentes y concejales van a golpear muy pronto las puertas para pedir votos. No elijan más a los antiguos escombros qué ya robaron mucho y ni a sus familiares que desean seguir en lo mismo. Tiene que haber una savia nueva, una reserva moral que se anime a cambiar esta estructura vieja, obsoleta, contaminada, corrupta e inútil. Es hora de despertarnos y actuar con mentalidad nueva para construir un país mejor.

