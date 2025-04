Política y poder ciudadano

Algo fundamental en un sistema democrático. Ojalá siga la toma de consciencia social sobre distintos asuntos para que podamos manifestarnos pacíficamente. Tanto los líderes, asistentes y policías actuaron correctamente para evitar violencia. La buena educación se vio en este evento.

Se critica mucho la apatía del paraguayo para dar su opinión y movilizarse para ser visibles en una sociedad que carece de la cultura de moverse y reaccionar ante diversos hechos. La corrupción de distintos gobiernos ya generado la falta de salud pública que seguimos sufriendo. La educación mediocre y la ausencia de seguridad en todas partes.

Los jubilados qué temen perder su dinero y los precios altísimos de la canasta familiar.

Son innumerables los temas que exigen rápida solución. Si se deja de robar podemos tener escuelas y hospitales de primer nivel. Se pueden sacar más policías y linces para proteger a la ciudadanía. Nuestro sistema de transporte público puede modernizarse y solucionar temas sociales como niños de la calle, jóvenes adictos, indígenas desamparados, campesinos sin tierra y otros problemas más. El pueblo ya no soporta más y uno de sus medios de protesta es la movilización. La gente de gobierno tiene que escuchar estos reclamos justos y buscar la solución.

El poder ciudadano es grande y tenemos que usar para visibilizar ante las autoridades y que se instalen mesas de negociaciones para dar a cada uno lo que con justicia y razón le corresponde. Para eso vamos a las urnas a votar por esas personas.

Tenemos que leer mucho la realidad. Asimilar con juicio crítico, libre de fanatismo por grupos y colores. El país nos pertenece a todos y cada uno somos responsables del destino de la patria. Con una mentalidad abierta y participativa podemos cambiar el rumbo. No permitir más que los poderosos manejen a su antojo las cosas y quieran adueñarse de todos los recursos disponibles. Toman el Estado como un negocio particular y meten en esto a todos los parientes y amigos a disfrutar alegremente de la viruta. Así forman grandes corporaciones qué viven a costilla del arca publica y aparece la fortuna mal habida. Grupos multimillonarios qué no ganan dinero con honestidad, sino proveyendo al Estado, productos diez veces más caros. Pupitres, meriendas, útiles escolares, croquetas, kokitos, agua mineral y cualquier papel higiénico. Es increíble la creatividad qué tienen para sustraer millones.

Tenemos la esperanza de que los jóvenes ya tienen una nueva consciencia y una responsabilidad cívica y moral. Para transformar esta sociedad se requiere una mentalidad nueva. Un análisis profundo y salir de nuestra zona de confort. Basta de apatía y conformismo. Los líderes políticos, los docentes y medios de prensa deben iluminar a los ciudadanos. Que lean y se instruyan. Que opinen y debatan. Que tengan juicio crítico. Que conozcan sus derechos para poder defender correctamente. No es cierto que a ellos les conviene los pobres e ignorantes para votar siempre por los mismos.

Les conviene que nos despertemos para ayudar con aportes este proceso histórico.

Vamos abriendo los ojos para entender todo y buscar la luz y la verdad. Esa verdad nos hará libres y seremos excelentes personas y ciudadanos de bien.

