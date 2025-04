Tarea de todos

Rápidamente los afectados que viven en los distintos barrios de la ciudad de Concepción manifestaron su descontento con lo ocurrido. Es que el agua les impedía poder circular con normalidad por las arterias pavimentadas o no y además ingresó a muchas viviendas generando el malestar en los ciudadanos.

Los habituales canales de desagote de las aguas de lluvia fueron rebasados, unos 100 milímetros se registraron en poco tiempo. Se notó una gran cantidad de basura que el agua llevaba consigo, esto también fue un factor negativo para que el agua circule rápida y así evitar que inunde calles y casas.

Es responsabilidad de las autoridades poder detectar los lugares donde se precisa de desagües, además de mantenerlos operativos donde ya se tienen estos drenajes. Pero no es menos cierto que los ciudadanos deben hacer lo suyo, por ejemplo no arrojar basura en estos lugares que sirven para que el agua de lluvia no se acumule.

Lamentablemente se siguen viendo, tras lluvias importantes, cómo son los propios pobladores los que tiran sus desechos en lugares no adecuados. En estos últimos días, funcionarios de la Municipalidad de Concepción han encontrado un animal muerto que fue arrojado en una zona de desagüe, que taponaba el lugar.

Mientras se tenga este tipo de comportamientos por parte de la población seguramente se seguirán teniendo lugares donde el agua inunde calles y casas. También se debe poner énfasis en el mejoramiento de los aliviaderos para que estos funcionen correctamente.

La tarea de tener una mejor ciudad es de todos. Si los propios habitantes no se comportan adecuadamente tampoco se podrá exigir mucho a las autoridades de turno. Cuando esto se vaya comprendiendo y por sobre todo poniendo en práctica la situación en las distintas áreas irá cambiando para bien.

