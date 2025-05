Milei deja al desnudo el Mercosur

Entre los nuevos requerimientos, se impondrá a los extranjeros la obligatoriedad de contar con un seguro de salud para autorizar su ingreso a Argentina. Las nuevas medidas de la administración Milei no son nuevas, porque ya los deslizó en campaña electoral. Señala que las facilidades extremas que, hasta la fecha existían, para ingresar a la Argentina hicieron que en los últimos 20 años inmigraran 1.7000.000 extranjeros de forma irregular a su territorio.

El argumento es que en 2024, la atención médica a personas extranjeras en hospitales en el país vecino implicó un gasto de 114 mil millones de pesos. Señalan que los impuestos de los argentinos van a parar para atención de extranjeros en el sistema de salud pública. Muchos de los extranjeros son paraguayos. La colectividad nacional que reside en el vecino país se estima en 900.000, de los cuales la mitad habita en la Capital Federal.

La decisión del gobierno argentino deja al desnudo varias situaciones como el nivel histórico de dependencia de Paraguay del sistema de salud argentino que se refleja en la total desidia del Estado paraguayo para atender lo más elemental de nuestra existencia. También deja al desnudo el Mercosur.

El artículo 1 del Tratado de Asunción implica la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países miembros, entre otras cosas”. Así el artículo fundacional del maltrecho Mercosur, integrado por Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, y más recientemente Bolivia, demuestra, una vez más, que los socios pueden adoptar medidas unilaterales y no consensuadas, sobre todo cuándo se tratan de cuestiones muy sensibles como la migración.

La embajadora en Argentina, Helena Felip, confía en que la colectividad paraguaya con DNI (radicación permanente) no se verá afectada, salvo existan cuestiones judiciales. Sin embargo, no vemos aún que el gobierno de Santiago Peña actúe con firmeza para defender los derechos de los paraguayos. El próximo 2 y 3 de julio se prevé la Cumbre presidencial del Mercosur en Buenos Aires. Esperamos que no esperen esa fecha para actuar.