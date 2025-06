Política y bolsillos llenos

Lo que sucede, es totalmente al revés. Solo un 6 por ciento acumula toda la fortuna y viven como jeques árabes. Un 33 por ciento está en extrema pobreza y el resto que conforma la clase media va perdiendo su estatus. Y su poder adquisitivo por los exorbitantes precios de los productos.

Lo que Santi Peña y su equipo pueden hacer para que tengamos más dinero en el bolsillo es abaratar los precios de la canasta familiar y poner trabajos mejores remunerados para los jóvenes y adultos. Aparte, para que nos rinda más dinero puede fomentar más el emprendedurismo y dar créditos para que la gente emprenda un negocio en su casa. Forrar termos, hacer pelotas, fabricar pandorgas, crear pinturas sobre cerámicas, artesanías diversas, guapas con colores de los clubes, instrumentos musicales, adornos y otros objetos para regalos. Solo falta inversión y mucha creatividad. Ahora que va a llegar el día de la amistad podemos crear e inventar miles de cosas para exhibir y vender. Esto puede generar un ingreso extra.

Trabajo es lo que sobra y hay miles de formas de ganar plata. Tienen que dar muchas clases de prosperidad pata cambiar nuestra mentalidad de pobre.

Santiago Peña tiene la maravillosa oportunidad de sacar de la pobreza a toda la gente ya que es economista y todos los cartistas ya encontraron la fórmula secreta de estar mejor. Y tienen que compartir con nosotros su fórmula. Lógico que el pueblo no está de acuerdo que pongan a todas sus parentelas en los entes públicos y usan el Estado como una empresa particular donde se hacen entre ellos todas las repartijas de la grandiosa torta qué saborean los que están en el poder y sus anillos.

En cuanto a que gastemos menos en salud, ellos saben que deben equipar bien los hospitales y que no falten medicamentos ni camas en terapias. Cosas que sabemos bien que los hospitales están vacíos y no abastecen las necesidades de la población. En educación pasa igual. Las escuelas se caen y la enseñanza es muy mediocre. Los chicos tienen que tener además de comida, toda la tecnología moderna. Sin eso no pueden avanzar.

Para una mejor calidad de vida se necesita cuidar la salud nutricional de niños, jóvenes y adultos. En el interior la gente debe tener su agricultura familiar y sus animales para auto abastecerse. No pueden seguir comiendo basura que ofrecen las industrias alimentarias con sus productos llenos de químicos, todo con harina y azúcar qué son cancerígenos. No hay una enseñanza ni una cultura para cambiar estos nocivos estilos de vida. Los niños y jóvenes requieren más espacios para practicar arte y deporte y para leer libros y revistas.

Santi Peña miente cuando dice que le preocupa todas esas cosas. No le preocupa que nuestros bolsillos estén vacíos y no le preocupa que estemos llenos de deudas. No le preocupa que no tengamos para alimentarnos con frutas, verduras, carne, yogurt y cereales integrales. No le preocupa que consumamos alimentos de calidad. Ni le preocupa que la gente no tenga para comprar medicamentos y que se mueran personas como si fueran moscas en los hospitales. No le preocupa que la educación es mediocre y que los chicos no saben leer ni escribir correctamente.

El gobierno es perverso y cruel. Nos mantiene pobres e ignorantes para esclavizarnos. Nos mantiene con los bolsillos vacíos y nos hace sentir miserable e impotentes. El gobierno de Santi Peña no se preocupa por la salud ni por la nutrición. Nos mantiene hambrientos y famélicos para no salir a manifestarnos por la calle. No tenemos ni fuerza ni energía para analizar y pensar críticamente para darnos cuenta que esto es una feroz dictadura peor que Alfredo Stroessner. Si vos no íntegras el cartismo, no tenes derecho ni a comer ni a respirar. Esta situación es horrible porque ellos persiguen a las personas que piensan diferente y que quieren salvar al pueblo de esta opresión. Ellos ya están bien. Muy bien. Que les importa la suerte del pobre, del pueblo y de la ciudadanía. No usen más discursos baratos y populistas. Hagan su trabajo en forma y déjense de burlarse de la gente.

Hay mucha paciencia pero va a llegar un momento que se va a terminar la espera. Quiero ver entonces como van a correr estas ratas. Bastante tiempo se les está dando para cambiar la situación social y económica de los paraguayos.