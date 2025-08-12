Política y salud nutricional

De arriba a abajo está instalada la costumbre de robar y apoderarse de todo lo que pertenece al pueblo. Los politiqueros de turno, ponen a su gente, funcional a sus intereses y mantienen de esa forma el sistema. Con el clientelismo repleto en los entes públicos, cada vez hay que crear más edificios para albergar a los parásitos.

Amantes, chongos y la parentela completa viviendo de las arcas públicas. El pueblo se desloma en pagar impuestos y no ve resultados ni en salud ni en educación. Menos en seguridad, buen salario, transporte público o calidad de vida.

La salud nutricional está muy descuidada, aunque se realiza el programa Hambre Cero, en escuelas y colegios. Este gobierno, que en días cumple 2 años, tiene que arreglar muchas cosas. Este plan debe llevarse a cabo con las más importantes nutricionistas, conocedoras de los requerimientos del cuerpo de niños y adolescentes. Estos necesitan más vitaminas, proteínas y minerales qué los adultos y tienen que quemar calorías con la ingesta de Carbohidratos.

Requieren de más cantidad aquellos que practican deportes. Realmente, hay que seleccionar los alimentos y brindar una correcta educación en materia de nutrición, según edad, peso y estatura. Elegir frutas y verduras ecológicas, naturales, frescas y saludables. Con tomar agua alcalina libre de tóxicos y metales pesados. Se tiene que ver la posibilidad que en cada pueblo o ciudad se produzcan los alimentos, para que en el largo viaje, de un punto a otro, por el clima, no pierdan sus propiedades nutricionales. Hambre cero, puede ayudar a vender sus productos a agricultores y cooperativas. Nosotros somos grandes productores de alimentos en el mundo.

Educar en salud alimenticia es enseñar a priorizar los vegetales y las frutas.

También incluir huevo, carne, pollo, pescado, cerdo y conejos. Todo sin tantos químicos y hormonas. Nosotros podemos producir todo orgánico, sin agrotóxicos ni transgénicos. Lo manipulado genéticamente no tiene semillas y, por lo tanto, no se puede reproducir, aunque por fuera son enormes y brillantes, por dentro está todo podrido. Y no tienen ni sabor ni aroma natural. Son pura apariencia y la gente se engaña. La mejor forma de descubrir que es natural es cuando le pican los pajaritos. Los animalitos son muy sabios, solo se alimentan de lo que Dios creó, y no van a probar algo con veneno. Solo nosotros confundimos las cosas. Y esto nos han enseñado los grandes maestros del naturismo como Ramón Lezcano Torres y doctor Joel Filartiga. Ya en paz descansan.

Ojalá cuiden la correcta nutrición para la salud de niños y jóvenes. Son la reserva y que mañana gobernará esta patria. Siempre pienso en nuestros abuelos y bisabuelos qué llegaron a vivir más de 100 años y vivieron con patriotismo. Fueron a pelear en las guerras con mucho coraje y mucha fuerza.

No contaban con celulares ni inteligencia artificial. Se levantaban antes del sol e iban a las chacras a producir la tierra. Con unas ganas tremendas y una salud de hierro. Es cierto que ya no vivimos en la era de la azada o el machete.

Es cierto que ya estamos todo mecanizado y eso está bien para el progreso.

No obstante, los colorados vendieron nuestra flora y fauna a los sojeros qué envenenan el suelo. Cortan árboles qué tienen remedios naturales. Terminan con los bosques y los manantiales. No se valora la inmensa riqueza natural.

Como naturista mi supermercado está en la huerta y la cría de gallinas. Y mi farmacia está en las chacras, los baldíos y los yuyales. Es increíble que para nutrir y sanar tenemos todo gratis, pero locos y estresados, corremos sin detenernos a pensar que la naturaleza es la gran proveedora. Paraguay es un país maravilloso y bendecido en ese sentido. Los gobernantes con su equipo, puede sacar provecho y dar una excelente salud cuidando la nutrición de sus jóvenes y también de adultos. Solo falta la voluntad de hacer bien las cosas.

Nada más. Un poco de patriotismo.