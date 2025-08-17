Trump y Putin

Pretenden hacer creer que el objetivo de la reunión era lograr un “inmediato” cese al fuego en Ucrania y eso es simplemente una mentira más, tal vez la mayor del último año, de la larga lista de mentiras que han tratado de instalar en la opinión pública mundial para financiar la guerra que él, el globalismo, ha provocado.

Lastimosamente para el globalismo, las redes sociales están liberando al mundo de su monopolio informativo y cualquiera que haya seguido las declaraciones de Trump o de Putin durante los preparativos de la reunión de Alaska sabe que ninguno de los dos dijo que el objetivo de la reunión era el cese “inmediato” de las hostilidades.

Pero, además lo sabe cualquiera que haya seguido la posición de Rusia sobre el tema desde febrero de 2022: Ningún cese al fuego que no contemple la remoción de las causas que originaron la guerra. Esta ha sido y sigue siendo la posición invariable de Rusia.

Las causas que originaron la guerra son básica, aunque no únicamente, dos: La expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a Ucrania y la matanza de la población rusa que vive en cuatro provincias del Este de Ucrania iniciada por los nacionalsocialistas que fueron instalados en el gobierno de ese país mediante el golpe de Estado de 2014.

Así como Estados Unidos no admitió la expansión del arsenal nuclear soviético (ruso) a Cuba en 1962, bloqueando la isla y amenazando con la guerra mundial si eso ocurría por la sencilla razón de que no podía arriesgarse a tener misiles hostiles a cinco minutos de Wa-

shington, así mismísimo Rusia no admite, y nunca admitió, misiles de la OTAN a tres minutos de Moscú.

Trump supo esto siempre y su objetivo en la reunión de Alaska es salirse del involucramiento norteamericano en el conflicto que el presidente de Estados Unidos atribuye a su antecesor, el significativamente corrupto Joe Biden, que metió a su país en el mismo por globalista y por las operaciones de su hijo Hunter con el régimen nacionalsocialista que oprime a Ucrania.

Lo remarcaron públicamente Trump y Putin en la declaración de prensa que hicieron al terminar su reunión.

Ambos presidentes lograron acuerdos en todo menos en dos temas que no dieron a conocer, pero que se estima que incluyen el reconocimiento de la anexión rusa de las cuatro provincias mencionadas más arriba, de lo cual hablará Trump con el dictador ucraniano Zelensky mañana en Washington.

Yo no sé, y no creo que haya mucha gente que lo sepa, qué pasará tras esa reunión de mañana, pero creo que Zelensky se negará y Trump le dirá que se arregle sin Estados Unidos, como ya lo adelantó esta misma semana el vicepresidente norteamericano JD Vance.

