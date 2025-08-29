Política y sanar la sociedad

Mejor, es al final informarnos de las cosas que ocurren en nuestro país y en el mundo. Así vemos la realidad y miramos desde nuestro lugar para opinar y examinar críticamente la situación. Algo vamos a poder contribuir desde nuestra persona y el hogar, para transformar las cosas malas en cosas buenas.

Somos seres inteligentes y hemos ido a la universidad precisamente para ser agentes de cambio.

Somos individuos comprometidos con la nación donde tenemos deberes y derechos. Como ciudadanos participamos en las urnas para elegir autoridades y pagamos los impuestos puntualmente.

Queremos que los gobernantes hagan bien su trabajo, devolviendo nuestros aportes en servicios públicos como agua, luz, transporte, hospitales, escuelas, rutas y caminos, en buenas condiciones. No queremos este país lleno de corrupción y gente inútil que solo están para devorar las arcas del Estado y llenar los entes públicos de familiares y amigos. Esto es vergonzoso y no se puede tolerar. Tantos parásitos que se alimentan de los recursos y el dinero que le pertenece a toda la gente. Sabemos y vemos con nuestros propios ojos qué los políticos se enriquecen descaradamente y con impunidad. Ellos no van a la cárcel por sus actos ilícitos y sus corrupciones. Compran todo con poder y dinero.

Hay mucha pobreza e ignorancia. La apatía nos ganó a todos y no salimos a las calles a manifestarnos y asustar a estos impresentables. La inseguridad es tremenda y el gobierno, vive en una campaña de cristal y no le importa lo que sufre la gente común.

Definitivamente, la sociedad está enferma. Ya desbordó totalmente. Es una situación límite. No se puede aguantar más. El consumo de bebidas y drogas es impresionante y solo vemos actos de injusticia y permisividad en todo sentido. Una sociedad destruida donde no hay esperanzas.

Sobre todo para niños y jóvenes. Qué valores les vamos a transmitir y qué país vamos a dejar a ellos. Qué estadistas vamos a formar para el futuro.

Hay adicciones porque hay drogas que se venden en todas partes. Es un negocio que prospera en todos los niveles sociales y económicos. Hay jóvenes que no estudian ni trabajan y vagan todo el santo día. ¿Qué podemos esperar de ellos? Claro que la culpa es de los padres, de los políticos y toda la sociedad.

Cuando no hay justicia ni buena distribución de la riqueza aparecen todos los males, drogadicción, pobreza, delincuencia, crímenes y asaltos. Con el mal ejemplo que dan los políticos, robando en las más altas esferas del poder, en modo escandaloso, el ubicado en bajo estrato, hace lo mismo. A su manera, robando cualquier gallina, porque ya perdió los valores morales.

Así las cosas, cada uno de los 8 millones de habitantes y los compatriotas qué están afuera, debemos pensar y actuar para bien de todos. ¿Acaso la política no es el arte de gobernar y la búsqueda del bien común? Parece que nuestros políticos creen que es la búsqueda del bien particular y llenarse los bolsillos estando en el poder.

El cartismo reparte los cargos de norte a sur y de este a oeste. En los cuatro puntos cardinales.

Hacen lo que quieren. Le sacan al intendente de ciudad del Este mientras el nefasto Nenecho no va a parar a la cárcel, con todos los documentos que lo involucra. Es increíble cuando cerraron la cadena de Biggie como metieron tan grande la pata. Recularon porque las redes sociales y la prensa reaccionó con todo. Es que con un descuido, estos cartistas, si les permitimos, nos devoran enteritos.

Es muy grave lo que estamos pasando y si no se toman las medidas necesarias a tiempo, nos iremos de mal a peor. El presidente dice que la macro economía está floreciente mientras la economía del ama de casa, esta por el suelo. Es una asimetría muy grande. Unos pocos que ganan muy bien. Viven como reyes y la gran mayoría en la miseria total. Políticos, dejen de perseguir a la gente que quiere trabajar. Dejen de perseguir a la gente que no piensa ni actúa igual que ustedes. Dejen la corrupción y la impunidad y trabajen por una mejor calidad de vida de sus compatriotas. Para eso eligieron esa carrera o vayan a plantar mandioca y dejen de jorobar a la gente.

Para dar una salud integral, debe dar buenos alimentos y baratos. Deben poner hospitales gratis y escuelas en condiciones. Para terminar con todos los males y sanar la sociedad, comiencen ya a trabajar. Como Bukele pudo hacer maravillas en el Salvador y Paraguay no va a poder hacer lo mismo. Roa Bastos dijo que el infortunio se enamoró del Paraguay y ese karma lo tenemos que romper para sanar definitivamente. Basta de tanta codicia. Basta de tanta maldad. Tenemos que perdonar y abrazarnos todos para hacer la patria grande por la cual lucharon nuestros héroes. El sufrimiento karmatico de tanta sangre derramada, hay que transmutar en alegría y esperanzas. Es una enorme deuda de todos. Ojalá sanemos.