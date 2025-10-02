Política y reclamos sociales

Todavía no tenemos la cultura de salir en forma masiva para presentar las quejas. Lo ideal sería que se junten todas las organizaciones sociales, sindicatos y gremios. Si se unen maestras, médicos, jóvenes, jubilados, indígenas, campesinos y otros sectores, la visibilidad será mayor y tendrán más resultados. Todos estamos de acuerdo en que no hay insumos en los hospitales, que los maestros ganan poco, que no hay transporte público y la inseguridad es grande. Los nepobabies qué causan impotencia y rabia.

Justamente contamos con jóvenes brillantes y muy profesionales qué no encuentran trabajos dignos en sector público. En cambio, hijos, sobrinos y parentela completa de los políticos, si acceden a salarios millonarios, aun sin títulos. Estos cartistas creen que el Estado es una estancia particular y manejan todo como ellos quieren.

Los sobres encontrados en Mburuvicha Roga, tampoco fue esclarecido y todo termina en opa reí. El vivo ejemplo de que Miguel Cardona, tiene a su cargo el almuerzo escolar, es que las licitaciones jugosas se dan a los amigos. Que también puede compartir con ellos, las ganancias. ¿Por qué no? Si por eso hacen puentes, rutas y viaductos que se destruyen rápido, para volver a licitar ya que viven eternamente del dinero del Estado. Por eso, algunos empresarios hacen lobby y festicholas, para conseguir algo y ser los arrimados del poder y hacer negocios. Así funciona este aparato. Llenando de amigos, parientes, amantes, compadres y demás deudos, los entes públicos. De paso están los sectores privados, pescando ofrecer sus bienes, productos y servicios.

Tampoco tenemos transporte público, ni rutas y avenidas en buen estado.

Llueve y ya son ríos caudalosos y peligrosos las calles.

La población no es tonta. Se da cuenta lo que ocurre y cada gobierno que sube, tapa agujeros pero no resuelven los problemas. La ciudadanía opina por las redes sociales, se reúne y participa. Le interesa lo que pasa en la política porque si sube el combustible es política. Sube la canasta familiar es política y también lo es falta de salud, trabajo, educación y seguridad.

Falta una buena calidad de vida porque el poder adquisitivo disminuye por altos costos de todas las cosas.

Paraguay se tiene que levantar completo. Si queremos un país mejor, debemos estar informados y presentar proyectos a través de la iniciativa popular. En cada esquina y barrios la gente se tiene que reunir y hablar. Sin favoritismo, sin banderas políticas ni colores. Somos paraguayos y con la tricolor, así como salimos a festejar el triunfo de la selección, tenemos que salir a reclamar cosas puntuales al gobierno. Con respeto y sin violencias. Por este camino vamos a la revolución y el cambio.