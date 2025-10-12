Antojadizo Peña

El mandatario aprovechó para evaluar su gestión y dijo que está dando de comer a más de un millón de estudiantes, además se refirió a la entrega de ambulancias y títulos de tierra. Estos “logros” siempre serán verificados.

En su delirante discurso también aprovechó para arremeter contra “grupos económicos” y dijo: “no me voy a doblar ante quienes odian el Paraguay”. ¿Quiénes odian al Paraguay, señor Presidente? Nadie en su sano juicio puede odiar a la tierra dónde nació.

Es todo lo contrario. Odian a su país aquellos que “se doblan ante otros países” y permiten que el Paraguay sea atropellado en las binacionales. Odian al país las autoridades que impiden acceder a una educación digna..., a estudiar en aulas seguras y acceder a la tecnología. Odian al país aquellos que no encuentran la política para sacar de la miseria a los indígenas.

Igualmente, odian al país aquellas autoridades que permiten que el Alto Paraguay quede aislado con un aguacero, y que la gente se muera por la precaria asistencia del mal llamado Hospital Regional, que no tiene anestesista. Odian al país aquellos que roban al IPS en desmedro de una mejor atención a sus aportantes... Odian a su país aquellos que permiten que la inseguridad mande en las calles y que sicarios maten a ciudadanos honestos... Odian al país aquellos que fraguan reglas para permitir que grupos económicos se apoderen de los recursos del IPS... Odian al país aquellos que por su inutilidad hacen sufrir a los usuarios del transporte... Odian al país aquellos que privilegian a su entorno con las licitaciones de Itaipú... Odian al país aquellos que favorecen a sus nepobabys con jugosos salarios... Odian también a su país aquellos gobernadores que expulsan a los funcionarios de DNIT, y son quienes luego exigen más rubros. Ojalá que a ellos también les alcancen el “cuidadito”, cuando amenazaste a periodistas que te preguntaron por tu mansión.

En otro pasaje de tu discurso, al referirte a las 16 casas entregadas, afirmaste ... “cuando muchas empresas querían materiales importados, nosotros dijimos no... desde el cimiento hasta el techo, todos nacionales... trabajados por paraguayos”.

Y los pupitres chinos... En este rubro le diste una bofetada a la industria nacional y fuiste más humillante porque enviaste al basurero miles de mobiliarios fabricados por paraguayos.....

También te jactaste de los títulos de propiedad que estabas entregando. En tu informe ante el Congreso mencionaste haber entregado más de 6.000 títulos en dos años. ABC Color verificó y encontró que eran cerca de 4.000. Días después, en tu visita a San Pedro, rectificaste y reconociste que eran 4.000 títulos. O sea mentiste a los parlamentarios y al pueblo.

Prometiste que “íbamos a estar mejor”. Pero hoy solo vos y tu señora están mejor en la mansión y nadando entre sobres.

avelazquez@abc.com.py