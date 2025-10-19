Uno de los objetivos de la educación vial es la prevención de accidentes, pero a diario en la capital del primer departamento se producen siniestros viales.

El gran aumento del tráfico vehicular en Concepción contribuye enormemente para que los choques sucedan en forma diaria. Pero lo que más preocupa es la falta de conocimiento de las reglas de tránsito.

Los constantes adelantamientos indebidos, no frenar en las bocacalles, no utilizar las luces de giro, menores que conducen motocicletas y otras clases de vehículos, no usar casco, llevar exceso de pasajeros, principalmente en motos, entre otras; y el exceso de velocidad son situaciones que en forma permanente uno ve en las calles de la Perla del Norte.

Falta señalización en las arterias preferenciales, y en las que no la son, deben ser colocadas las señales de pare. Estas son deficiencias que se ven. Los conductores solo respetan algunas calles que son de sentido único; en otras circulan a contramano como si nada.

El crecimiento del parque automotor debe ir acompañado indefectiblemente de muchos componentes que hacen al tránsito terrestre y que no solo compete a los conductores.

Han sido identificadas arterias donde ha habido la mayor cantidad de accidentes, en esos lugares por ejemplo existen rotondas que en teoría deberían ayudar al mejoramiento del tráfico vehicular.

Llamativamente en estas intersecciones de forma circular, donde los que están en ella deberían tener la preferencia para transitar, han ocurrido numerosos choques. Es que los que transitan por las avenidas no ceden el paso a los que están en la rotonda y allí se producen los accidentes.

El pedido de los conductores es que en estos sitios sean instalados semáforos, increíblemente esto se solicita en los lugares donde existen rotondas y solo se las debe respetar.

Hace unos días fueron colocados en esas zonas reductores de velocidad que lamentablemente muchos conductores tampoco respetan. Mientras se desconozca y no sean respetadas las normas de tránsito por parte de los conductores y en tanto la municipalidad no señalice correctamente y haga cumplir las normas de tránsito, circular por las calles de Concepción será cada vez más peligroso.

