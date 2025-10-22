Política y tradiciones

Es cierto, la Constitución Nacional promueve las libertades y los derechos y también en su preámbulo invoca a Dios. Es un tema al parecer baladi, pero teniendo en cuenta que somos mayoría creyente de la fe católica, muchos no están de acuerdo con esta celebración. Depende de las creencias de cada uno.

Estas fiestas es una transculturización. No forma parte de nuestros mitos ni leyendas. Viene de los Estados Unidos y más anterior, de Inglaterra. Es en el Reino Unido donde tiene su verdadera raíz y origen. Halloween significa víspera de todos los Santos y del día de los muertos. Uno de noviembre se recuerda a todos los Santos y 2 es dedicado a los muertos. Por eso halloween es 31 de octubre.

No sabemos si la gente, los jóvenes y niños saben su significado. Pero se degeneró totalmente y se opina cualquier cosa. Nuestra tradición es festejar San Juan, el 24 de junio, con comidas típicas y juegos tradicionales. También traemos esto de los griegos y romanos. Tal vez nosotros le aportamos la gastronomía y los juegos.

También se hace la lectura de cartas y el casamiento koygua, que es muy simpático. En San Juan. Hay toro candil, pisar el carbón, yvyra siy, danzas paraguayas y paila yeherei. Son muchos los entretenimientos amenizados por bandas folklóricas qué animan mucho. Está bien si nos disfrazamos de pombero o jasy jatere qué nos pertenecen, pero el tema de brujas, es extraña a nuestra cultura.

Quizás por el auge de la violencia y el consumo de alcohol y drogas, motiva al intendente, a evitar descontrol en esta fecha. Si su comunidad le pide y está de acuerdo, que se haga lo que dice la mayoría. Al final, esa es la democracia, el gobierno del pueblo.

La municipalidad es un gobierno de vecinos y son estos los que deciden, representados por su autoridad máxima que es el intendente, que también escucha a sus concejales. Que sería un pequeño parlamento.

Se hizo todo un escándalo sobre este tema. Nadie debe prohibir las fiestas sanas donde hay

respeto y tolerancia. Sabemos que hoy día, se desvirtúa mucho y esa noche la gente práctica brujería. Hay muchos payeseros hoy día que también estafan mucho a la gente. Se hacen amarres, entierros en cementerios, rituales extraños, velas negras, disfraces, bailes y hasta sacrifican gatos negros.

La ignorancia y la superstición no tienen límites. Algunos creen que es un culto satánico.

Todo depende de tu fe. De la idea que llevas en tu mente y los sentimientos en tu corazón. El amor, el respeto, el perdón, la gratitud, la piedad, la caridad y la bondad vienen de lo alto. Vienen de Dios y del Espíritu Santo. Es luz y sabiduría que edifica y construye. Te hace mejores personas y ayuda a tu evolución espiritual produciendo un gozo celestial.

El odio, la mentira, el rencor, la violencia, la pornografía, las violaciones a niños, el crimen, el robo y la envidia. Vienen del Enemigo. La corrupción, la sed de poder y la codicia no vienen de nuestro padre celestial, vienen de la oscuridad y las tinieblas. Así de simple. Nosotros tenemos que adorar a Dios, a Jesús, su hijo y Salvador. Para eso tenemos discernimiento. Sabemos las cosas que agradan a Jesús y a su padre. Podemos recrear su nacimiento en Navidad. Podemos recordar su pasión y muerte en la Semana Santa. Todo bien. Dios es quien nos da la paz infinita y una alegría única manteniendo la relación con él.

Solo él nos da la sabiduría y la luz. El Arcángel Miguel es un guerrero que venció al demonio.

Con oración y ayuno podemos protegernos y con la ayuda de estos ejércitos celestiales. Y pedir por nuestros niños y jóvenes que no practiquen cosas raras. Tenemos muchos ejemplos de suicidios, depresión y muertes. Hay que adorar la vida y no buscar la muerte. Menos caer en tentaciones y sombras.