Política y municipios

Claro, que en vez de ofrecer limpieza e higiene, salubridad, educación, arte, cultura, calles bien arregladas, locales pintados, parques y plazas para vecinos, lo que más hacen es recaudar fondos para los funcionarios. Desesperados andan por mercados y tiendas cobrando al día y sacan dinero de donde pueden, para completar la plata.

Ellos no perdonan nada. Cuando ya viene fin de año, te notifican con sus asesores jurídicos, para que pagues tu impuesto inmobiliario, al toke. Allí te ponen cuidado de parques y jardines, aunque no tengas en tu cuadra ni una triste plantita con flores. Ni un parquecito ni un solo paseito para caminar con tu perrito. Tampoco hay empedrado ni asfalto en tu barrio. Hay zanja y tierra colorada, que en verano no se soporta el polvo y en días de lluvia, no se aguanta el barro.

Esto ocurre todavía, aunque usted no lo crea, en áreas de central y barrios marginales. En estos lugares, no podes transitar ni de día, menos de noche. Pululan los drogadictos y delincuentes.

La capital llena de basuras acumuladas y el tráfico un caos. Parece una ciudad después de ser bombardeada. Los baches son impresionantes. Las veredas un desastre y las casas caen a pedazos. Eso es lo que dejó el tristemente célebre Nenecho Rodríguez. Que ahora, como tantos otros, ya disfruta, tranquilo y feliz, de la viruta mal habida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Total, hay impunidad y los que vengan en el futuro, harán lo mismo. No devolverán lo robado y menos irán a la cárcel a pagar la lesión de confianza y el robo escandaloso del dinero de los contribuyentes.

Ser intendente es muy apetecible porque después apuntan a ser gobernadores, diputados o senadores. Hasta presidente si tienen suerte como ya ocurrió en 2012 con el nefasto Federico Franco. Dios mío, que triste historia. No vale la pena recordar. Es que ahora, los opositores pueden aprovechar la oportunidad, la mala gestión de algunos colorados, para aspirar esos cargos e ir luchando para escalar hacia arriba. Como lo hicieron siempre. Siempre que los votos de la ciudadanía, les permita. Las ciudades más lindas como San Bernardino, es lamentable. Los negocios de las inmobiliarias atrasan con todo, para lotear y crear urbanizaciones.

En vez de limpiar el lago y evitar las deforestaciones. Rápidamente en las rutas ya se inauguran bancos, estaciones de servicio, cooperativas, supermercados, farmacias y tiendas 24 hs. Con bodegas y casas de juegos incluidos. Bares, restaurantes y copetines. Todo esto traen beneficios a los municipios y concejales. Para los permisos, a veces, hay coimas y pagos extras.

La municipalidad es un gobierno para los vecinos y contribuyentes. Tiene que poner bella y limpia la ciudad y las calles. Los colectivos, los entretenimientos y negocios. Tiene que gastar su presupuesto en salud, ambiente, seguridad y educación.

Es muy básico que atiendan esas necesidades. Su mejor campaña proselitista es cuidar su ciudad y su gente. Usar bien el dinero y dejar todo impecable. Lástima que al terminar sus mandatos dejan todo destruido y con la caja vacía. No llevan sillas y mesas porque no tienen ruedas. Y los que entran de nuevo, dirán no tenemos presupuesto para hacer nada. Y los que salen se irán felices con los bolsillos llenos. Nadie le denuncia. Nadie le castiga y sigue siempre en la política, con una caradurez sorprendente. Y haciéndose los inmaculados y santos.

Gente, no seamos más tontos. Ellos nos toman el pelo y siguen robando. La ciudadanía tiene que exigir transparencia y rendición de cuentas. Tenemos que atender a quienes votamos. Nunca se va a terminar la corrupción si no nos ponemos las pilas. Es demasiado lo que ya robaron estos políticos. Y cada vez tienen más ganas de seguir en cargos importantes, para tener poder y apropiarse de nuestra plata. Organicémonos para ser contralores y salir a las calles cuando hay irregularidades. Solo si hay reclamos, habrá soluciones.