Política y candidaturas

Ojalá la oposición aproveche la rotunda derrota del cartismo en Ciudad del Este y saque partido de esta situación para posicionarse en las próximas elecciones. Por lo menos, con la pésima gestión de Nenecho en Asunción, si la oposición no gana en esta oportunidad, no sabemos cuándo lo hará. Que dejen de lado el egoísmo y piensen en el bien de la comunidad. Ya es hora de que se pongan de acuerdo, de una vez por todas, estos eternos perdedores. Tienen que aglutinarse en un solo grupo para derrotar a los colorados.

Otra noticia buena es que tres figuras del parlamento, salieron del Cartismo para irse a otros movimientos donde quizás soplan otros vientos más favorables. Y se anuncian más renuncias para mal de ese movimiento. Ya veremos que ocurre en los próximos días que estarán muy movidos. En las carpas del cartismo no están nada tranquilas las aguas.

Es que debido a la impopularidad del Presidente Santiago Peña, por el descontento de la gente, los referentes están estudiando hacia donde emigrar o crear sus propios grupos, donde según las ofertas, ya se plegaran otros oportunistas. Es que ellos, no tienen ningún problema para saltar de carpa en carpa, olfateando donde hay alguna chance. A ver qué onda y quién va ganando espacios y simpatía. De eso se trata.

Lo que tenemos que hacer como ciudadanía es hablar bien con los candidatos que llegan a pedir votos. Muy pronto ya golpearán puertas los futuros intendentes y concejales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Vamos a mirar bien si se trata de savia nueva o viejas figuras que quieren reciclarse.

Tenemos que exigirles qué comiencen a hacer algo si desean nuestros votos. Que tomen machetes y rastrillos y a limpiar yuyales. Que gestionen la forma de poner majaderías municipales ya que la carne está muy cara. Los vecinos merecen comer hígado y riñón. Que gestionen un puesto de salud o líneas de colectivos. Y levantar aunque sea una caseta para seguridad. Algo tienen que realizar para ser creíbles. No podemos esperar hasta que lleguen al poder para resolver problemas urgentes. El pueblo ya se cansó de tantos versos y promesas.

Lilian Samaniego ya hablo en Pilar de su postulación para presidenta 2028. De repente se dio cuenta que no tenemos salud, educación, trabajo, seguridad y transporte. ¡Eureka! Vino a descubrir la pólvora. Y eso que hace décadas actúa en política. ¿Por qué no habla de las leyes que ya presentó o de las buenas obras que ya hizo por su pueblo? No se trata de su debut en la política. Hace siglos que ella y su familia, el clan Samaniego, maman de las tetas del Estado. A cambio de hacerse millonarios con nuestros impuestos, ¿qué cosas buenas dejan como legado? Es que estos políticos no quieren dejar sus privilegios. Esta actividad genera réditos. Y no quieren largar el biberón.

Nosotros no tocamos botón. No tenemos velas en la procesión. Formamos parte de los eternamente olvidados y postergados. Cargamos con la pesada cruz de deslomarnos para pagar impuestos sin tener retorno. Sin que se nos devuelva en servicios. Ellos inauguran mansiones fabulosas, reciben sobres de amigos, son impunes a la ley y viajan todo el tiempo. Nosotros vamos al mercado y los precios por las nubes. Los hospitales públicos repletos de enfermos y no hay colectivos por las calles, solo hay delincuentes peligrosos

No hay candidatos potables porque gente patriota brilla por su ausencia. No hay reserva moral y parece que tienen que ir a Disneylandia a buscar pato Donald para candidatas. Como decía el fallecido doctor Luis Maria Argaña. La gente odia la política porque casi todo es corrupción y personas inútiles.

Se tiene que cambiar todo para renovar el concepto. Solo cuando veamos gente honesta y comprometida, recuperaremos la confianza. Hasta el momento, estamos con confusión y desconfianza.