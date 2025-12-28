Luchar contra la adicción

En los últimos tiempos se ha notado un aumento en el número de adictos a sustancias estupefacientes, entre los que deambulan por las calles pidiendo dinero a los transeúntes y aquellos que son descubiertos cuando caen después de cometer algún hecho de hurto o asalto.

Si bien no hay cifras específicas en cuanto a la cantidad de personas dependientes de alguna sustancia estupefaciente, se estima que son unas 2.000 personas de todas las edades pero en su mayoría, jóvenes, que pasan por esa situación.

El problema de la adicción a las drogas trae consigo todo tipo de males que afectan al individuo a su entorno inmediato como su familia y finalmente a toda la sociedad ya que la condición de dependientes de alguna droga peligrosa, convierten a los que sufren el mal en un peligro para todos, teniendo en cuenta que para obtener la sustancia comienzan por robar a sus familias y luego cometen hurtos y asaltos en cualquier espacio en que se desenvuelven.

Tanto la oficina antidrogas de la Policía Nacional en Pedro Juan Caballero como la de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) han realizado diversos procedimientos contra el microtráfico y han sacado de circulación a muchos vendedores al menudeo de estupefacientes; sin embargo, dichas acciones necesitan ser fortalecidas y estar acompañadas de la aplicación de mecanismos con el involucramiento de otras entidades sean públicas o privadas.

Muchos de los que consumen drogas ya fueron detenidos al ser descubiertos o denunciados por cometer delitos conexos del microtráfico como hurtos y robos; fueron enviados a la cárcel pero su recuperación o reinserción se vuelve prácticamente imposible, ya que la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, acaso como muchos otros reclusorios del país, es un verdadero paraíso para el microtráfico y así resulta imposible romper la cadena de la adicción a las drogas que los llevan a cometer delitos.

Dada esta situación que golpea a muchas familias en el departamento de Amambay, existe la imperiosa necesidad de mejorar la implementación de políticas públicas en alianza con el sector privado, que posibilite la realización de acciones sólidas y contundentes no solamente en la represión del narcotráfico y los delitos conexos sino también en la posibilidad de recuperación de los adictos a las drogas y su reinserción a la sociedad.

