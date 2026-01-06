Política y Reyes Magos

Antes del celular, se escribían pequeñas cartas y se ponían en el pesebre. Capaz hoy es a través de whatsapp o redes sociales. Y no sé si se ponen zapatos en la ventana y agua para los camellos. Esto es el viejazo total.

Da gusto recordar esto porque éramos muy inocentes y creíamos todos los cuentos. Incluso contábamos qué vimos pasar a la medianoche a Gaspar, Melchor y Baltasar cargando enormes bolsas de regalos y que los animales se tomaron toda el agua ya que vinieron cruzando desiertos y con mucha sed y cansancio. Dios mío, que tiempos aquellos. La mejor etapa es la infancia y la niñez.

Lo malo era cuando algún vecinito o amiguito no recibía ningún obsequio. Eso dolía hasta el alma. Como dice la famosa canción de Don Clementino Ocampos “6 de enero” en que un niño muy triste le pregunta a los magos, porque siendo tan bueno y obediente, se olvidaron de traerle aunque sea una pelota. Ojalá, los niños del Paraguay tengan todos los regalos y cumplan sus sueños. Hay que dar el presente y hay que dar mucho amor.

El pueblo también creyó mucho tiempo en los Reyes Magos. Creyó en sus líderes, en los políticos y las autoridades, que voto. Creyó en su concejal y en su intendente. Creyó en su gobernador, en su diputado y Senador. O Presidente de la República. Gente que promete mucho como si todos fuésemos la Virgen de Caacupé. Que hace un mes estuvo de fiesta Patronal en la Villa Serrana.

Los políticos en sus campañas proselitistas hacen una larguísima lista de promesas. Que obviamente, nunca cumplen. Este año tendremos nuevos intendentes y concejales en 163 ciudades. La pelea se viene con todo. Los pre candidatos van a internas donde competirán y de donde saldrán los flamantes postulantes a intendentes y concejales. Asombra la cantidad de jóvenes que aparecen como hongos, por todas partes. Deseosos de llegar a esos cargos. Es que la política tiene que ser la búsqueda del bien común. Trabajar por el bien de la patria, por alcanzar mejores niveles en salud, trabajo y educación. En lograr crecer y superarse. En erradicar la pobreza. En dar seguridad y conseguir una mejor distribución de la riqueza. Para eso es la política y no es para robar y enriquecerse velozmente como ocurre con la mayoría de los políticos. Y ese ejemplo es horrible para la juventud que sueña con ser político para tener residencias lujosas y autos de alta gama. De conseguir, casi sin trabajar, mucho dinero.

Por eso yo envío esta carta a los Reyes Magos. A los que hacen verdaderas magias para ser mega archi millonarias en 5 años. Les digo: “les escribo estas líneas para rogarles qué dejen ya de robar las arcas del Estado escandalosa ente. Dejen de nombrar a sus parientes, hijos, hermanas, amantes y sobrinos en cargos públicos. Esos sueldos los paga el pueblo con sus impuestos. Pongan hospitales, rutas, caminos, escuelas, fábricas y policías para proteger a la gente. Dejen de usar las instituciones para coimear y extorsionar. El pueblo ya despertó. Ya abrió los ojos. No va a votar más por ustedes. YA NO ESPERAN REYES MAGOS. El pueblo tiene consciencia de que son unas gavillas de delincuentes rapiñando los bienes públicos. Si fuesen patriotas y honestos, esta república sería un paraíso terrenal. Porque tenemos agua y suelo fértil. Ni un paraguayo. Si ustedes fuesen honrados, no pasaría hambre y tampoco sería pobre.

Paraguay es un país bellísimo y millonario. Solo que tienen sátrapas que devoran sus recursos sin cansancio. Por favor tengan empatía por la gente que sufre sin hospital, sin educación y sin futuro. Renuncien si son incapaces y tienen un poco de dignidad. Dejen a otros que si desean hacer bien las cosas. Les pido de corazón como una paraguaya que ama su nación y sueña ver una patria mejor. Gracias"

Que esta carta lleguen a estos Reyes y Emperadores, que no tenían ni para su pasaje y hoy son millonarios metiendo la mano en la lata. A costilla del sufrido pueblo amasaron su fortuna mal habida. Tendrían que darles vergüenza y rendir cuentas a su gente.