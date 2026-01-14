Política y aprender a ahorrar

Yo creo que él debe seguir ese ejemplo como primer mandatario. Pero no lo va a hacer. Su hija presume en las redes de llevar una vida lujosa y estudiar en el extranjero. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Este refrán lo podemos aplicar en su caso.

Peña, el economista qué estudio en Harvard y nos puede aconsejar como llenarnos los bolsillos, ahorrando. Claro, él podría ahorrar yendo a vivir con sus suegros y no en esa fastuosa residencia de San Bernardino. Podría ahorrar viajando menos o usando trajes menos costosos. Haciendo menos asados en el quincho de Mburuvicha Róga y en vez de tomar champagne caro, beber caña tres leones.

Imposible pedir eso a quien recibe sobres mágicos y se reúne con sus amigos para hacer negociados. Total, el pueblo no come carne por los precios astronómicos. No puede pagar su agua ni su luz. Y manda a colegios públicos a sus hijos porque no tiene plata para pagar uno privado.

En el público también paga inscripción, caja cooperadora, derecho a examen, fotocopia, uniforme, profesora de danza, arreglo de puertas y ventanas, pintar pared, instalar ventilador, cambiar las tejas y limpiar el patio. Todo esto se pide a los padres. También compras de uniformes de galas, de invierno, de verano. De gimnasia y aportes para torneos, olimpiadas y festivales. Un montón de actividades que costean los padres.

La verdad me hubiera gustado escuchar que Peña diga que va a achicar el Estado. Que ya no habrán nepobabies. Que bajaran la luz y el agua. Que subirá el salario mínimo y que los parlamentarios cobrarán menos. Eso estaría bien para ahorrar el Estado y brindar mejores servicios. Si la gente ahorra

comiendo menos o no tomando cerveza, quizás algo le ayude pero son las autoridades quienes deben dejar de despilfarrar la plata de todos. Me gustaría que para llenarnos el bolsillo, haya más trabajos para todos. Que existan fábricas. Que se produzcan el campo y exportemos a buenos precios nuestra producción nacional.

Señor presidente danos la clave para ser ricos, para ser millonarios como ustedes los que se encuentran en las más altas esferas del poder. Queremos llenarnos los bolsillos con honestidad y decencia. Queremos trabajar y no robar. No queremos sobres mágicos. No queremos recibir bajo la mesa ningún regalo.

No queremos llenar los bolsillos con el sudor de nuestros compatriotas qué se matan para pagar sus impuestos. No queremos ser empleados públicos para coimear y recaudar con fines particulares. El modelo que ustedes usan para sus fines propios, llena de rabia, impotencia y frustración al pueblo. Déjese de decir disparates y danos ideas que nos van a servir de verdad, para ahorrar y llevar una mejor calidad de vida Merecemos estar mejor como ustedes.