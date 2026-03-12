Política y autoridad moral

Las estadísticas indican que se registraron 360 casos en los últimos años. Cuantos niños quedan sin sus madres por culpa de estos crímenes. Sabemos que tiene múltiples causas y que analizando con profundidad, algo se puede hacer. En realidad, el trabajo debe ser multidisciplinario.

Donde deben, intervenir psicólogos, médicos, fiscales, jueces, parejas, policías y familias. La sociedad completa con los medios de comunicación y las redes sociales tienen igualmente su importante papel. También en la educación se puede insistir en campañas de concientización.

A todos nos afecta la ola de violencia. La salud mental está muy descuidada y las drogas como el alcohol, no se pueden prohibir. El consumo de estas sustancias es cada vez mayor. Los conflictos a nivel doméstico no se detienen. También hay muchos problemas económicos. En síntesis, hay factores económicos que inciden. Ya no se trata solo de celos o infidelidades, la gente ya perdió el control totalmente. Las mujeres tienen miedo a denunciar por temor a represalias. Una vez que lo haga a nivel comisaría o fiscalía, tiene que salir de la casa e ir a un albergue, que no conozca el agresor.

Hay formas de evitar el feminicidio, si la mujer actúa con tiempo. Y si Policía y Fiscalía hacen en forma su trabajo. Si el entorno familiar toma precauciones y también los vecinos. En temas tan delicados, todos podemos ayudar. Como el señor que evitó la muerte de una señora ese domingo en J. Augusto Saldivar. Su pareja la iba a arrollar con su vehículo. Otro hecho que llamó la atención fue la tremenda golpiza qué propino el intendente de Laurel a un periodista.

El edil llegó sorpresivamente a su casa y encontró a su pareja con el tipo de la prensa que estaba sentado. Lo sacó violentamente y le dio latigazos por sospechar que tenía romance con su mujer, una joven de 21 años. Esta chica ya tuvo un hijo anteriormente con otro hombre. Ella tenía tan solo 13 años cuando fue madre. Luego a los 17 le conoció a este siniestro político y volvió a embarazarse a los 19 años. Muy triste su vida. El señor tiene más de 50 años. Es mucha la diferencia. En su declaración a la prensa, el jefe comunal de Laurel dijo que le dio un castigo ejemplar al periodista y que no está arrepentido. Dios mío, la clase de autoridad que tenemos. Y el personaje piensa hacer rekutú. Si somos un país serio y culto, nunca vamos a votar por este monstruo que usa la violencia para resolver problemas personales.

Tenemos que pensar, gente, necesitamos personas preparadas para conversar y dialogar como individuos civilizados. Como va a administrar una ciudad, un hombre que no tiene equilibrio ni dominio propio. Le falta inteligencia emocional para solucionar su tema de pareja. Recurrir a la violencia es lo peor que pudo hacer. Le falta cordura y sensatez. Si su mujer es muy joven y no lo quiere más, tiene que aceptar la verdad, aunque duela. Eso es madurez y reaccionar como adulto.

Nos falta mucho a la sociedad. Esa jovencita con dos hijos, no es empoderada y no tendrá ni idea de sus derechos, porque no tuvo la oportunidad de estudiar a causa de la pobreza. Esta condición de pobreza produce la ignorancia. Y la chica está atada de pies a manos, sin poder defenderse. Por eso hablo de la ausencia del Estado, que no le importa la triste situación de muchas paraguayas libradas a su suerte, en manos de machistas, prepotentes y abusadores. Ya es hora de trabajar, cada uno desde su lugar para evitar estos hechos. Hablar con nuestras congéneres. Educar para la paz y la convivencia. Educar en el respeto y el amor. La mujer tiene muchos derechos. Este privilegio no le habilita tampoco para tratar mal o ser infiel a su hombre. Hablar con mucha tranquilidad es lo mejor para evitar violencia. Policía, fiscales y jueces deben encargarse de hacer sus papeles. Prevenir más feminicidio es una tarea de todos.