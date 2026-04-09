La Revalidación de títulos en el Mercosur: Una oportunidad para la internacionalización de la educación superior paraguaya

Este instrumento fue acordado en Montevideo el 17 de diciembre de 2018, como parte de una agenda amplia de integración educativa en el Mercosur. Está orientado a reducir barreras a la movilidad académica y profesional, con el objetivo de avanzar hacia un sistema más articulado de reconocimiento de títulos universitarios entre los Estados Parte.

Hasta la fecha, los congresos de Argentina y Uruguay ya han ratificado el acuerdo, mientras que en Paraguay y Brasil todavía no. En el caso paraguayo, el avance institucional más reciente se produjo el 2 de septiembre de 2024, cuando la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo del Senado, tras analizar el Mensaje N° 400 del Poder Ejecutivo, emitió dictamen favorable para su aprobación. Este contexto plantea una pregunta central: ¿por qué es urgente que Paraguay complete este proceso?

El Acuerdo Mercosur sobre Revalidación de Títulos

El acuerdo establece un marco normativo común para la revalidación de títulos de grado entre los Estados Parte del Mercosur, con el objetivo de simplificar, transparentar y armonizar los procedimientos nacionales. Entre sus disposiciones más relevantes, se destacan tres ejes fundamentales:

Primero, el reconocimiento basado en instituciones acreditadas a nivel internacional. El acuerdo dispone que los títulos susceptibles de revalidación deben provenir de instituciones de educación superior oficialmente reconocidas y acreditadas por el sistema ARCU-SUR en sus respectivos países. Esto introduce un criterio de calidad internacional como base del reconocimiento.

Segundo, procedimientos claros y no discriminatorios orientados a evitar exigencias arbitrarias o desproporcionadas en los procesos de revalidación. Los Estados, a través de los ministerios de educación, deben garantizar procedimientos transparentes, con criterios previamente definidos.

Tercero, cooperación institucional. El acuerdo promueve el intercambio de información entre las autoridades nacionales competentes, así como la articulación entre los sistemas de aseguramiento de la calidad.

Una oportunidad para la internacionalización de la educación superior paraguaya

La ratificación del acuerdo no debe analizarse únicamente como un mecanismo técnico de reconocimiento de títulos, sino como un instrumento estratégico para la internacionalización de la educación superior paraguaya con elevados estándares de calidad.

El acuerdo contribuye a reducir los costos institucionales y burocráticos asociados a la movilidad académica y profesional, facilitando la circulación de estudiantes y graduados dentro del bloque. Esta mayor fluidez no solo amplía las oportunidades individuales, sino que también fomenta la creación de redes regionales de conocimiento, investigación y cooperación académica.

Asimismo, la necesidad de alinearnos con criterios y estándares regionales plantea incentivos significativos para mejorar nuestra calidad educativa. En la medida en que los sistemas nacionales deben garantizar la comparabilidad y el reconocimiento de sus títulos, se fortalecen los mecanismos de acreditación, evaluación y aseguramiento de la calidad internos de cada país, generando efectos positivos a nivel sistémico.

Además, el acuerdo abre la posibilidad de posicionar al Paraguay como un destino más atractivo para estudiantes internacionales. En un contexto en el que la educación superior paraguaya tiene la posibilidad de convertirse en un polo regional que forme los profesionales que el país y América del Sur necesiten, la reducción de barreras al reconocimiento de títulos puede incidir directamente en la capacidad del país para captar flujos estudiantiles, particularmente en regiones fronterizas donde ya existen dinámicas de integración social y económica.

Finalmente, la educación superior desempeña un papel creciente como instrumento de proyección internacional. La integración regional en este ámbito también contribuye a fortalecer la visibilidad, la legitimidad y la reputación de los sistemas educativos nacionales. En este sentido, la participación activa en esquemas de reconocimiento regional constituye una forma de ejercer “soft power”, ampliando la presencia e influencia del Paraguay más allá de sus fronteras.

*Director Ejecutivo de la Unión de Facultades de Medicina Privadas del Paraguay (UFAMEP)