Política y cuervos acechando

Pareciera que los políticos no pueden retirarse de la vida pública. Es como si lo único que pueden hacer es esa actividad de ocupar cargos. Es que hay que pensar que resulta muy cómodo y rentable, estar sentado en una oficina dando órdenes, discursear o asistir en inauguraciones o reuniones proselitistas.

Y no es que un político o una autoridad, no tenga funciones específicas. Cuando llegan al poder o a ocupar puestos específicos, se espera mucho de ellos. El pueblo, que paga sus impuestos, espera que se devuelvan los tributos, en obras y servicios. En remedios en hospitales, en nuevas escuelas, en rutas, puentes, seguridad, transporte y buena calidad de vida.

La gente que consigue estar bien, son siempre, el primer anillo, los parientes, amigos, correligionarios leales y serviles. Uno no puede opinar diferente, si querés obtener algo, aunque sea un escuálido zoquete, no hay que discutir, oponerse o reclamar.

Lo que ocurrió con el doctor Carlos Morínigo, para muestra basta un botón. El facultativo se quejó de las faltas de insumos en INERAN y así le fue. Le destituyeron, siendo un profesional muy honesto y comprometido con su gente y su trabajo. En este país, se premia la mediocridad mientras la idoneidad, se castiga. Otro caso muy elocuente es la situación de Hernan Rivas. Le persigue y amenaza a la fiscala qué investiga si su título de abogado es falso o es verdadero. Lo más increíble es que sus propios colegas del Congreso, lo defienden, cuando que es muy fácil, saber si su título es real o no.

Si cualquier ciudadano averigua con la tecnología van a tener la información, al instante. Sin tantos rodeos ni pérdida de tipo. Acaso el colegio de abogados no posee la constancia o la universidad donde cursó la carrera. Dios mío hasta donde hemos llegado. Y tantas figuras como autoridad qué ni siquiera sabe expresarse.

La falta de capacidad y formación académica, se nota en todas partes. Por eso estamos así de esta manera, yendo para atrás como un cangrejo. Si en educación y salud no mejoramos, cada vez nos irá peor. Días pasados se habilitó la carrera de Medicina en la Universidad de Pilar, donde estuvieron entre varias personalidades, el doctor Víctor Ríos, el ministro de educación Luis Ramírez y Pedro Alliana. Este último ya es candidato a presidente 2028, ya con la bendición del mismo Horacio Cartes.

Llegada la hora de la verdad, nos damos cuenta que no tenemos en ningún lado, una reserva moral, no tenemos candidatos potables para llevar adelante este país. Son siempre los mismos, con idéntico discurso que aburre. Con las mismas mañas e igual estructura para delinquir. Nada cambia, todo sigue igual. Si nos ponemos a analizar en los próximos años, nos espera la misma cosa.

Tiene que existir una universidad para que se formen los compatriotas. No dejarse manipular por nada ni nadie. Hay que aprender a votar por los mejorcitos, aunque haya poquísimos. Ejercer el juicio crítico y el civismo para no caer siempre en el error de elegir personas inútiles y corruptas, que lo único que desean es llenar los bolsillos y no les importa trabajar por el bien común.