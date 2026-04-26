El país desconocido

Detrás de esas cuentas de inversores, finalmente se vende una verdad a medias. Es fácil decir que Paraguay es un paraíso cuando esa realidad se limita al 0,0001% del territorio. Nos muestran videos como el del complejo en Chaco’i o de las nuevas torres de Asunción, diciendo practicamente de que Paraguay es lo mejor que les pudo haber pasado.

Lo más simpático, por no decir indignante, es cuando estos “expertos”, al leer una crítica, dicen que los paraguayos “no conocemos” cómo se vive en otro país y que no valoramos lo que tenemos.

Lo que en realidad pasa es que un extranjero no sabe sobre la brecha peligrosa entre el discurso oficial de “estabilidad económica” y la realidad que viven los paraguayos. Es muy fácil hablar de seguridad cuando uno se mueve en camioneta y vive en un edificio premium, mientras la gente de a pie tiene que rezar un rosario para que llegue a fin de mes o no le roben el celular esperando el colectivo.

Todo este movimiento mediático huele a algo orquestado. Mientras el Gobierno de Santiago Peña celebra el “grado de inversión” y pasea por el mundo, la microeconomía de bolsillo no sirve. La plata no alcanza. El paraguayo se levanta de madrugada para ir a un hospital donde, después de horas, le dicen que no hay insumos. Pero nada de eso sale en el feed de estos influencers.

Ahora el gobierno anunció el nuevo “Investor Pass”, una residencia permanente express por invertir US$ 200.000. Y para potenciar esta maquinaria de humo, el Gobierno había anunciado que usará casi US$ 1,5 millones de Itaipú para financiar campañas en redes y pagar a cuentas privadas de influencers.

Esta campaña para mostrar el falso “resurgir de un gigante” se paga con la plata de la gente. Mientras nos inundan con bots sin foto de perfil que aplauden cada posteo de algun proyecto del Gobierno, la cruda realidad queda opacada y sin soluciones.

Ante esta situación no hay que hacernos de los desentendidos. Esas publicaciones de inversión, que piden likes para más contenido similar, viven en una burbuja de cristal. Lo que Paraguay necesita es un progreso real. Finalmente, de nada sirve ser el “paraiso sudamericano” de los extranjeros, mientras miles de paraguayos sueñan salir del país para salir adelante.

jose.peralta@abc.com.py