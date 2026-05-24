Polimatía y el futuro

Esta definición puede conectarnos con Leonardo Da Vinci, alguien que supo ser inventor, arquitecto, anatomista, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, músico y poeta. Otra personalidad multifacética fue la santa abadesa Hildegard Von Bingen, benedictina y polímata alemana, activa como compositora, escritora, filósofa, científica, naturalista, médica, mística, líder monacal y profetisa en plena Edad Media.

El Foro Económico Mundial predijo que las habilidades clave cambiarán. Los trabajadores más valiosos no serán especialistas. Serán polímatas. Una realidad que está transformando el mundo laboral. En un contexto de disrupción tecnológica y cambios acelerados, la especialización, antes venerada, parece quedar relegada frente a una nueva figura: la del polímata, capaz de tejer conexiones entre disciplinas y adaptarse a cualquier entorno con agilidad.

Durante mucho tiempo, el mercado laboral priorizó la especialización extrema: cada persona debía dominar un área concreta y profundizar exclusivamente en ella. Sin embargo, los cambios tecnológicos, la automatización y la globalización están transformando esa lógica. Hoy, las organizaciones necesitan individuos capaces de conectar saberes distintos, adaptarse rápidamente y comprender problemas complejos desde perspectivas variadas.

En este contexto, la polimatía ofrece una ventaja fundamental: permite combinar creatividad, pensamiento crítico y flexibilidad cognitiva. La innovación suele surgir precisamente de la intersección entre disciplinas. Por ejemplo, los avances en biotecnología requieren conocimientos de biología, informática, matemática y ética.

Del mismo modo, el desarrollo de productos digitales exitosos exige entender programación, diseño, comunicación y comportamiento humano. Los trabajadores polímatas tienen mayor facilidad para moverse entre estas áreas, colaborar con equipos diversos y comprender el lenguaje de distintas profesiones. Otro aspecto importante es la capacidad de adaptación.

El mercado laboral del futuro probablemente estará marcado por cambios constantes: nuevas profesiones aparecerán y otras desaparecerán en pocos años. Quienes posean una formación amplia podrán reinventarse con mayor rapidez. La polimatía no implica saber “un poco de todo” de manera superficial, sino desarrollar la habilidad de aprender continuamente. Esa disposición al aprendizaje permanente será esencial para mantener la empleabilidad en un mundo dinámico y competitivo.

Además, la polimatía favorece el liderazgo. Los líderes del futuro necesitarán comprender cuestiones tecnológicas, económicas, sociales y culturales al mismo tiempo. Un gerente que solo domine números financieros podría tener dificultades para interpretar fenómenos humanos o tecnológicos que afecten a su organización. En cambio, una visión más amplia facilita la toma de decisiones estratégicas y la comprensión integral de los desafíos contemporáneos.

También existe una dimensión humana y ética. La hiperespecialización puede generar profesionales muy eficientes técnicamente, pero desconectados de las consecuencias sociales de su trabajo. La polimatía ayuda a desarrollar sensibilidad cultural, pensamiento filosófico y conciencia crítica. Esto será especialmente importante en un futuro donde la inteligencia artificial, la manipulación de datos y los dilemas ambientales exigirán decisiones responsables.