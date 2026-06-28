El caso de Chipi

Tal vez haya gente que no sepa todavía que FIFA es patrocinada por las mismas compañías que sustentan al Foro Económico Mundial (Aramco, Lenovo, Bank of America, etc.) y que la FIFA sirve al Foro en temas de desarrollo económico global, geopolítica y políticas de sostenibilidad, coordinando agendas conjuntas de salud, educación o derechos laborales.

La FIFA alegó para cancelar a Chipi que nuestro compañero realizó una crítica “incompatible con los estándares de profesionalismo y respeto”, que no es otra cosa que aplicar la filosofía contraria a la libertad de expresión del Foro contenida en sus documentos “Informe de Riesgos Globales” y “Principios Globales sobre Seguridad Digital”, según los cuales el poder debe “moderar” y “mitigar” los contenidos a los que puede acceder el público.

Para que se entienda la diferencia entre un modelo liberal y el modelo fascista del Foro y de la FIFA en materia de “insultos”, en el modelo liberal, que es el democrático, el afectado encuentra reparación en las querellas por difamación, calumnias e injurias (la responsabilidad ulterior de Blackstone, que es la de nuestra Constitución), mientras que en el modelo fascista el afectado, el poder, cancela el contenido por un acto administrativo sin derecho a la defensa y sin debido proceso.

En el modelo liberal el poder está despojado de esa facultad punitiva porque se considera que los “valores” que usa el poder son simplemente los valores personales del que los impone, que tienen la misma, o tal vez menor, importancia que los de sus víctimas, como lo expresó mejor que nadie Thomas Jefferson en el “Estatuto de Virginia para la Libertad Religiosa”, base de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y del Artículo 26 de la nuestra.

En el modelo fascista los “valores” del poder son ley, como se observa fácilmente en el alegato de la FIFA.

Cuentan que el alegato de la FIFA invoca leyes paraguayas como respaldo, confirmando con eso también que los abogados de la FIFA operan con la lógica del constitucionalista del fascismo Karl Schmitt: Si invocan leyes paraguayas, cómo es que pasaron por alto a nuestra Constitución?

Todo lo anterior es también aplicable a la norma que originó todo esto, la mal parida “ley Vinicius”, engendro del globalista Vinicius Jr, que Infantino dice que es principalísima para la FIFA.

No espero nada bueno de la FIFA. Pero sí espero que todos puedan ver la amenaza que para nuestras libertades y derechos representa el globalismo y que nadie más en nuestro país vote por sus exponentes.

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