Paraguay y el último paso hacia la historia

Luego vinieron los mundiales del 86, 98, 2002, 2006, 2010 donde volvimos a demostrar nuestro potencial internacional.

Nos falta dar el siguiente paso para la consagración definitiva de nuestro gran fútbol, el fútbol de los Arsenio Erico, Coquito Martinez, Arrúa, Romerito, Cabañas, Chilavert y Roque que hoy se ve representado por 26 guerreros guaraníes que saben que pueden dar el último paso histórico de nuestro fútbol: eliminar a Francia y pasar a cuartos de final del mundial 2026.

Para Paraguay no es un partido más de octavos de final, es el paso final que nunca pudimos dar y ahora está en manos de Gill, Gomez, Enciso, Canale, Almiron y Galarza.

Es el paso definitivo a la gloria, el día 4 de julio, en Filadelfia, dia que se celebra el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos y Paraguay celebra el paso a la historia de nuestro glorioso fútbol.

¡Vamos Paraguay!