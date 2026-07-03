Opinión
03 de julio de 2026 a la - 20:29

Paraguay y el último paso hacia la historia

Gol de chilena de Eugenio Morel a Brasil para salir campeones de América en 1979. Ahí nos volvimos a sentir grandes y que nuestro fútbol es de los mejores del mundo. Ahi también nos acordamos de los campeones de Lima 1953.

Por Ángel Burró Urbieta

Luego vinieron los mundiales del 86, 98, 2002, 2006, 2010 donde volvimos a demostrar nuestro potencial internacional.

Nos falta dar el siguiente paso para la consagración definitiva de nuestro gran fútbol, el fútbol de los Arsenio Erico, Coquito Martinez, Arrúa, Romerito, Cabañas, Chilavert y Roque que hoy se ve representado por 26 guerreros guaraníes que saben que pueden dar el último paso histórico de nuestro fútbol: eliminar a Francia y pasar a cuartos de final del mundial 2026.

Para Paraguay no es un partido más de octavos de final, es el paso final que nunca pudimos dar y ahora está en manos de Gill, Gomez, Enciso, Canale, Almiron y Galarza.

Es el paso definitivo a la gloria, el día 4 de julio, en Filadelfia, dia que se celebra el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos y Paraguay celebra el paso a la historia de nuestro glorioso fútbol.

¡Vamos Paraguay!

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