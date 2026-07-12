Estados Unidos y Paraguay: una dedicación compartida a la libertad y la independencia

Articularon un conjunto de ideales a los que nuestra nación estaría dedicada, declarando: «Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que, para garantizar estos derechos, se instituyen entre los hombres gobiernos que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados». Mientras la Embajada de los Estados Unidos en Asunción conmemora el 250º aniversario de la Declaración de Independencia, reflexionamos no solo sobre nuestros ideales fundacionales, sino también sobre su papel perdurable en la construcción del camino de nuestra nación, nuestra histórica amistad con la República del Paraguay y nuestro prometedor futuro compartido.

Los ideales de la Fundación de los Estados Unidos, una dedicación a la libertad humana y al gobierno de la república, resonaron en todo el mundo, inspirando revoluciones en Europa y movimientos de independencia en toda América, incluso aquí en Paraguay 1811. Desde el nacimiento de nuestras dos naciones, estadounidenses y paraguayos han compartido una profunda comprensión, basada en sus respectivas historias, de que la libertad no es gratuita.

Entendemos que los pueblos libres deben luchar para asegurar su libertad y permanecer siempre vigilantes para defenderla.

Estados Unidos y Paraguay enfrentaron pruebas extraordinarias para su libertad en los primeros años de sus respectivas historias. El presidente Abraham Lincoln evocó nuestros ideales fundacionales cuando, en 1863, se encontraba en el campo de batalla de Gettysburg, en medio de la Guerra Civil estadounidense.

Les recordó a los estadounidenses que la guerra determinaría si «una nueva nación, concebida en libertad y dedicada a la proposición de que todos los hombres son creados iguales» podría «perdurar por mucho tiempo». Desafió al pueblo estadounidense a honrar a los soldados caídos en la batalla continuando la lucha para que «el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparezca de la Tierra». Mientras la Guerra Civil estadounidense llegaba a su fin en 1865, Paraguay emprendía la gran lucha por su supervivencia como nación libre e independiente en la Guerra de la Triple Alianza. Estados Unidos se unió a Paraguay en su lucha en 1878, cuando el presidente Rutherford B. Hayes arbitró una disputa limítrofe de posguerra a favor de Paraguay, ayudando a asegurar la independencia y las fronteras soberanas del Paraguay hasta el día de hoy.

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Esta historia compartida de lucha por nuestra libertad e independencia ha forjado la extraordinaria amistad entre nuestras dos naciones, una amistad que hoy se mantiene más fuerte que nunca. Estados Unidos y Paraguay permanecen unidos sobre una base de ideales compartidos. Como ha dicho el secretario de Estado, Marco Rubio: «Si crees en el Estado de derecho, el consentimiento de los gobernados y el progreso de la ciencia y el comercio, entonces eres discípulo de la Revolución estadounidense y de la fundación». Nuestros dos países permanecen siempre vigilantes en la defensa de los ideales compartidos frente a las amenazas emergentes de nuestro tiempo, y trabajamos codo a codo para promover estos principios en el Hemisferio Occidental y más allá.

Hemos fortalecido nuestra asociación en materia de seguridad mediante un Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas para combatir conjuntamente a criminales organizados, narcotraficantes, terroristas y sus financiadores ilícitos.

Estamos colaborando para detener la inmigración ilegal masiva y la trata de personas en las Américas. Estamos ayudándonos mutuamente a defendernos de ciberataques provenientes de actores malignos externos a nuestro hemisferio, y asegurándonos de construir nuestras redes de información y telecomunicaciones con tecnología segura, confiable y de última generación. Estamos ampliando el comercio y la inversión bilaterales, incluso en sectores estratégicos como la minería de minerales críticos, la tecnología y la energía, para expandir oportunidades y crear empleos para nuestros pueblos. La asociación estratégica que estamos construyendo hoy generará beneficios concretos para nuestras naciones y la región durante generaciones.

Como lo ha sido desde su fundación en 1776, Estados Unidos sigue siendo un socio confiable y dinámico, listo para liderar durante los próximos 250 años. Y, como lo hemos hecho durante décadas, esperamos hacerlo con la amistad firme de la República del Paraguay y del pueblo paraguayo.

Robert T. Alter, Encargado de Negocios, a.i. de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay.