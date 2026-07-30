Empresariales
30 de julio de 2026 a la - 01:00

Omoda & Jaecoo preparan su desembarco en el país

Grupo Toyotoshi acerca nuevas alternativas de movilidad.
Grupo Toyotoshi acerca nuevas alternativas de movilidad.GENTILEZA

Omoda & Jaecoo preparan su llegada al mercado paraguayo, marcando una nueva etapa para el segmento SUV en el país.

Por ABC Color

Como parte de su desembarco, proyectan una presencia estratégica con sucursales en Asunción, Ciudad del Este y Encarnación. Esta cobertura permitirá acercar la experiencia de las marcas a diferentes zonas del territorio nacional, acompañando tanto la venta como el servicio posterior a la compra.

La llegada de Omoda & Jaecoo a Paraguay representa una nueva alternativa para quienes buscan vehículos con identidad propia, equipamiento competitivo y prestaciones alineadas a las tendencias globales de movilidad.

El Grupo Toyotoshi pondrá a disposición de las nuevas marcas su experiencia, infraestructura, talleres, procesos de atención y estándares de servicio, ofreciendo a los futuros clientes una experiencia integral antes, durante y después de la compra. La propuesta trae garantía de 7 años o 200.000 kilómetros.