Omoda & Jaecoo preparan su desembarco en el país

Como parte de su desembarco, proyectan una presencia estratégica con sucursales en Asunción, Ciudad del Este y Encarnación. Esta cobertura permitirá acercar la experiencia de las marcas a diferentes zonas del territorio nacional, acompañando tanto la venta como el servicio posterior a la compra.

La llegada de Omoda & Jaecoo a Paraguay representa una nueva alternativa para quienes buscan vehículos con identidad propia, equipamiento competitivo y prestaciones alineadas a las tendencias globales de movilidad.

El Grupo Toyotoshi pondrá a disposición de las nuevas marcas su experiencia, infraestructura, talleres, procesos de atención y estándares de servicio, ofreciendo a los futuros clientes una experiencia integral antes, durante y después de la compra. La propuesta trae garantía de 7 años o 200.000 kilómetros.